台中離奇車禍！輔助輪機車下坡路翻覆　兒命危、父喊脖子痛...送醫搶救雙亡

▲父子騎機車雙載下坡竟翻車，送醫雙雙不治。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

太平發生離奇車禍！七旬蔡姓男子4日騎著加裝輔助輪的機車載著兒子，走長龍路下坡準備返家，途中經過一處彎道後竟翻車。兒子當場失去呼吸心跳，父親仍有意識頻喊脖子痛，送醫卻仍雙雙不治。警方表示，現場無監視器也無目擊者，究竟是自摔或有其他原因有待調查。

台中市消防局4日下午5點47分獲報，太平區長龍路4段下坡處發生一起車禍，機車上2人倒地受傷。消防隊立刻派遣人車前往現場，發現現場是一台加裝輔助輪的機車，傷者為一對父子。75歲蔡姓男子仍有意識，並頻頻喊脖子疼，另一名43歲蔡姓男子則頭部受到重傷，已無生命徵象。救護車立刻將2人緊急送醫急救，但雙雙都傷重不治。

▲消防隊與民眾現場搶救，但卻仍救不回2人。（圖／民眾提供）

太平警分局獲報也到場採證，發現現場機車側翻，沒有其他明顯撞擊痕跡。2名死者為父子，當時父親騎機車載兒子下山準備返家，卻不知什麼原因翻車。由於現場沒有監視器也沒有目擊者，事發原因有待調查。

警方也呼籲，如有目擊者或當時經過該處的車輛有行車紀錄器，也請向警方聯繫，以還原事發狀況。

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