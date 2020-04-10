消費仍存在！疫情重創餐飲業　北市協調外送業者降上架費

▲UberEats。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情重創經濟，尤其餐飲業者因來客數驟減苦撐經營，甚至有業者選擇停業斷尾求生；但外送平台業者因此則受惠，業績不斷上漲。北市產發局表示，已邀集uber eats、foodpanda等業者商談調降上架費，減低受創的餐飲業者跨入外送服務平台的門檻，預計朝互惠活動的方式規劃。

黃珊珊表示，這波疫情嚴峻，相關旅宿業者、觀光業者中央有統一的紓困方案，包括遊覽車、旅行業等，中央有統一紓困，但餐飲業者目前沒有特別的紓困方案。

黃珊珊說，目前是針對失業的民眾，因為這波疫情失業，無薪假的部分中央有另外的紓困方案，希望去申請中央的，地方政府會提出需求跟中央報，協助台北市勞工爭取。

「相關業者如果在台北市的市有財產部分，都已降租。」黃珊珊表示，目前產發局有在做輔導，比如跟電商、外商合作，增加業者的銷售管道，因為現在雖然不上門消費，但是消費還是存在，只是要讓店家有機會被使用到，增加更多線上交易可能性。

黃珊珊說，有些議員有來反映，產發局一直有跟外送平台協商，所謂的上架費是否能做調降，因上架費是餐飲業者比較大的門檻，但這是商業機制，只能希望他們協助。重點在於，盡量維持城市正常運作，大家還是要出門、還是要上 班、還是要用餐，只是注意社交距離跟自我防護，在安全無虞的情況下讓業者跟市民做正常的交易。

產發局長林崇傑補充，疫情期間外送平台扮演很重要角色，3月開始有跟uber eats、foodpanda談合作，媒合商圈，但因為都屬新創業者，目前正在積極擴充業績、衝刺市佔的階段，「上架費減低的部分他們很堅持」，因此將朝媒合商圈互惠的活動方式討論，不會用減價方式，細節正在談。

林崇傑指出，目前外送業者已和全台新光三越、寧夏夜市合作，給合作的業者一些優惠，但細節部分都是各自洽談；就店家來說有幫助，但對消費者來說沒有影響。林強調，市府未來會繼續溝通，看是否達成更多互惠措施。

另外，國民黨議員王鴻薇呼籲，市府應可自發振興消費券，刺激經濟。對此，黃珊珊表示，紓困部分，現在還是強調一次，目前要先止血，「紓困基本上，等到血止了後，再開始輸血」。黃說，市府要發振興券當然可以，但現在狀況是先把防疫做好，「用力氣去增加商圈消費，這些動作可能又會造成中央擔心的群聚問題，可能跟現在的防疫作為相衝突，疫情目前稍微緩解的情況，慢慢可以開始做紓困」。