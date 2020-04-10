大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」假道歉文

▲譚德塞在世界面前批台灣攻訐，還自認飽受委屈。（圖為資料照／翻攝自Facebook／WHO）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞遭質疑袒護大陸，導致新冠肺炎疫情蔓延，竟在全世界面前，指控都是台灣網友以種族歧視等各種侮辱言論攻擊他，引爆全台上下反彈，但法務部調查局溯源查出，這些攻訐譚德塞的文章，根本是大陸網軍臥底反串台灣網友發言，重重打臉譚德塞。

調查局資訊安全工作站指出，從譚德塞公開抨擊台灣後，Twitter上最近竟然出現大量道歉發文，包括「我是台灣人，我為台灣人這樣惡毒攻擊譚德色而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉」，「乞求他的原諒」，但是經過溯源調查，這些都是大陸電台製作的「模板」道歉文，號召大陸用戶利用模板「偽裝成我國網民發布假道歉文」，還有大陸網軍笑稱「大家記得裝像點！」

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間舉行的例行記者會上，花了3分鐘抨擊這3個月來收到許多來自台灣的人身攻擊和死亡威脅，話鋒一轉說道，「當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受」，甚至強烈指控台灣外交部不但知情，還未加以阻止。對此，總統蔡英文先前已強硬回應，「我要表達強烈的抗議」，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

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