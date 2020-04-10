疫情衝擊觀光產業！林佳龍：兩週內發放旅宿業員工企業補助

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，交通部長林佳龍10日表示，目前旅行社與旅館民宿業正統計相關員工人數與資料，政府對旅宿業勞工薪資補貼約一周後可接受申請，「交通部隨到隨辦」，希望兩周內可以陸續發放對員工薪資與企業補助。

交通部為協助業者度過難關，祭出多項補助計畫，如觀光從業人員與計程車司機補助3萬、推出人才培訓計畫，每人每月最多可得18960元等，針對觀光運輸業補助內容，林佳龍強調，「寒冬要送暖，雨天要開傘，民間消費不足，政府更要撐住產業」。

行政院長蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，林佳龍會前受訪時表示，交通部進一步提出紓困2.0的方案，就是為了要擴大因應疫情所造成衝擊的紓困。

林佳龍表示，交通部負責的紓困業務都已經都展開，包括對停止的旅遊團補助，在第一階段都已經完成，有關人才培訓課程也陸續展開，有將近一百班、人數有上萬人，將近兩億的預算都已經撥出。

林佳龍說，有關交通與觀光企業的融資貸款，目前已經高達100多家申請，金額更高達13億元以上，交通部進一步提出紓困2.0的方案，就是為了要擴大因應疫情所造成衝擊的紓困，並配合特別預算與條例的修正，或是要動用觀光發展基金預算部分，都已經展開行政作業。

林佳龍也說，員工薪資補貼、旅行社與旅宿業經營虧損的補助辦法都已經公佈，未來兩周內可以陸續辦理完成，至於外界關心航空業等大型企業的紓困，交通部已邀集航空公司與銀行進行協商，目前進度也都相當順利。

林佳龍表示，目前旅行社與旅館民宿業正統計相關員工人數與資料，政府對旅宿業勞工薪資補貼約一周後可接受申請，「交通部隨到隨辦」，希望兩周內可以陸續發放對員工薪資與對企業補助。

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