直擊／金芭黎續營業…逆天長腿小姐「這邊沒罩」　看到媒體驚喊：不要拍～

▲高'雄市副市長葉匡時率隊前往酒店舞廳稽查。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導



中央流行疫情指揮中心在9日宣布，即刻起酒店、舞廳暫停營業，高雄市副市長葉匡時晚間也率領市府稽查團隊前往2家酒店舞廳臨檢，首站就選在「金芭黎舞廳」，不過縱使暫停營業政策下達，還是有許多舞小姐在裡頭，而且幾乎都沒有戴口罩，排隊也未保持社交距離。

▲金芭黎舞廳。（圖／地方中心攝）

葉匡時首先向稽查團隊信心喊話，並表示盡量勸導，但該罰就罰，接著稽查人員就前往第一站金芭黎舞廳，只見外頭騎樓和人行道相當空曠，不過裡頭的燈還亮著，也可以看到有人員在走動。經發局長伏和中上前詢問，為什麼裡面還有人？值班經理解釋：「因為不知道停業時間多久，所以工作人員來整理內部環境。」

▲值班經理解釋舞廳目前營業狀況。（圖／地方中心攝）

伏和中接著提醒：「記得室內要保持社交距離和戴口罩！」值班經理則回應：「會！會記得！這我們會做」，現場記者追問，今天是否有營業？業者表示：「下午有營業，到晚上8點開始請客人離場，現在還有客人陸陸續續離開中，等這批走了就不營業了。」

不過，指揮中心早在9日下午的記者會宣布，酒店、舞廳即日起暫停營業，為什麼金芭黎舞廳裡面還有人？業者解釋：「那時候客人剛進來，我們就請客人陸陸續續出去，有些小姐進來要領錢，我們還要整理環境區域。」

▲▼舞小姐見警方便四處逃竄。（圖／地方中心攝）

就在稽查人員帶隊進場之後，舞廳裡還有許多穿著短裙、腳踩高跟鞋的舞小姐，看到警方便四處逃竄，有人大喊：「不要拍」，還有人為了躲避媒體鏡頭差點跌倒，而且大部分的舞小姐、酒客都沒有戴上口罩並且保持1.5公尺以上的社交距離。

▲舞小姐排隊領錢，臉上幾乎未戴口罩也未保持社交距離。（圖／地方中心攝）