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佛心房東！蔡其昌辦公室主任陳大鈞　平日超省但讓房客4月租金全免

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▲▼佛心房東陳大鈞公告，房客4月份房租全免。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲佛心房東陳大鈞公告，房客4月份房租全免。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情威脅依舊，百業受衝擊，業績慘澹，但仍有「佛心房東」與房客共體時艱，免收房租。立法院副院長辦公室主任陳大鈞平日租屋給學生與上班族，9日張貼「免房租」公告，4月房租全免，讓大家狂讚：佛心。

現為立院副院長蔡其昌辦公室主任的陳大鈞，平時也當包租公，租房給學生及上班族。他今天發出公告，內容提到「親愛的房客，開春以來病毒肆虐，盼各位日常生活中謹慎行事，做好個人防疫，更需體會父母在這段時間經濟處境的艱難。」

請繼續往下閱讀...

他提到，「疫情嚴重之際，我深刻了解房客無論是學生、上班族或商家，都有可能面臨收入銳減，入不敷出的窘境。幾經考量決定共體時艱，將各位房客4月份房租全免。期望此波疫情盡快落幕，國家社會早日恢復正常秩序，願大家一切平安！」

該公告一出，陳大鈞同事大讚也感到訝異，因為陳大鈞平時十分省吃儉用，真是個體恤房客好房東。

立法院副院長蔡其昌也說，跟陳大鈞認識10多年，他一直都是一以律己、寬以待人，自己省吃儉用，待人處事卻很慷慨，如此的舉動相信認識他的人都不意外。

年輕好簡單～～


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