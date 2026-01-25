　
國際

格陵蘭大規模停電！首府全城漆黑　網路連線量驟降

▲▼ 格陵蘭大停電 。（圖／路透）

▲格陵蘭大停電，影響範圍涵蓋整個城市。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

格陵蘭首府努克（Nuuk）24日晚間發生大停電，影響範圍涵蓋整個城市，大片區域陷入一片漆黑。根據格陵蘭國營公用事業公司Nukissiorfiit的說明，這次是因為強風導致輸電系統故障，正啟動緊急發電廠逐步恢復供電。

路透、法新社報導，這起事件發生在當地24日晚間約10時30分左右，努克全城陷入漆黑一片，就連網路通訊也受到影響。網路監測機構NetBlocks指出，格陵蘭的網路連接量明顯下降。

根據路透拍攝到的照片，當地酒吧桌上擺放著蠟燭，客人們摸黑坐在位子上聊天、滑手機。直到3小時過後，部分區域才又恢復供電。

值得注意的是，這起停電發生在格陵蘭政府發布危機應變指南之後，且美國總統川普更曾放話威脅要以武力奪取格陵蘭。

不過格陵蘭國營公用事業公司Nukissiorfiit已經表示，這次的停電是因為強風導致輸電系統故障，正啟動緊急發電廠逐步恢復供電。

▲▼ 格陵蘭大停電 。（圖／路透）

▲▼ 格陵蘭大停電 。（圖／路透）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

格陵蘭大規模停電！首府全城漆黑　網路連線量驟降

相關新聞

川普裸上身騎北極熊　經濟學人封面示警

川普裸上身騎北極熊　經濟學人封面示警

經濟學人21日以「川普構成真正威脅」為題發表文章，把美國總統川普上半身赤裸、騎著北極熊的樣貌放上封面，並稱川普撤銷關稅、收回對格陵蘭動武可能只是戰術性撤退，川普覬覦格陵蘭多年，他對北約（NATO）表現出的輕蔑，應讓歐洲各國首都保持高度警惕。

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

川普宣布終極協議　格陵蘭總理：完全不知情

川普宣布終極協議　格陵蘭總理：完全不知情

川普拋格陵蘭全面進入權　要免費進駐

川普拋格陵蘭全面進入權　要免費進駐

關鍵字：

格陵蘭停電努克

