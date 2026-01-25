格陵蘭大規模停電！首府全城漆黑　網路連線量驟降

▲格陵蘭大停電，影響範圍涵蓋整個城市。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

格陵蘭首府努克（Nuuk）24日晚間發生大停電，影響範圍涵蓋整個城市，大片區域陷入一片漆黑。根據格陵蘭國營公用事業公司Nukissiorfiit的說明，這次是因為強風導致輸電系統故障，正啟動緊急發電廠逐步恢復供電。

路透、法新社報導，這起事件發生在當地24日晚間約10時30分左右，努克全城陷入漆黑一片，就連網路通訊也受到影響。網路監測機構NetBlocks指出，格陵蘭的網路連接量明顯下降。

Video shows the moment Greenland's capital, Nuuk, was hit by a city-wide power outage. The cause is unknown. pic.twitter.com/CfnRRCidGP — BNO News Live (@BNODesk) January 25, 2026

根據路透拍攝到的照片，當地酒吧桌上擺放著蠟燭，客人們摸黑坐在位子上聊天、滑手機。直到3小時過後，部分區域才又恢復供電。

值得注意的是，這起停電發生在格陵蘭政府發布危機應變指南之後，且美國總統川普更曾放話威脅要以武力奪取格陵蘭。

不過格陵蘭國營公用事業公司Nukissiorfiit已經表示，這次的停電是因為強風導致輸電系統故障，正啟動緊急發電廠逐步恢復供電。