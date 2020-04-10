乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝！ZOE+自由徐州電台喊衝　40小僂儸狂貼百則

記者劉昌松、羅志華／台北報導

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞聲稱遭台灣網友汙辱攻擊他，大陸網軍竟趁勢作亂，反串台灣網民「像譚德塞道歉，乞求他的原諒」，甚至附上台灣健保卡當身分證明，法務部調查局查出，這一切源自Twitter大陸帳號「ZOE」的發文，再由「自由徐州電台」推出模板，號召大陸網軍40多帳號反串發出近百則假道歉文，惡劣手法嚴重危害台灣國際聲譽。

▲調查局查出大陸帳號ZOE是帶頭假冒台灣網民像譚德塞道歉的禍首。（圖／記者劉昌松攝）

根據調查局資訊安全中心溯源追查，從譚德塞8日在例行記者會中，指控台灣政府和民眾對他進行各種言語誹謗攻擊，甚至有死亡威脅、種族歧視後，大陸網友ZOE在9日下午開始反串，「我是台灣人，我為台灣人這樣惡毒攻擊譚德色而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉」。

▲調查局依安中心主任張尤仁說明追查大陸網軍案情。（圖／記者羅志華攝）

大陸地區的「自由徐州電台」竟接著在Twitter官帳上，還製作模板，號召網軍「偽裝成台灣網民發布假道歉文」，有大陸網軍照做後，竟然還戲謔「這樣挺好玩……哈哈哈哈哈」、「大家記得裝像點！」甚至有人開始附上台灣身分證、健保卡截圖，取信不知情的外人相信。

資安中心指出，觸發這波反串文的ZOE只有這篇是用繁體字發文，其他的發言都是簡體字，顯然是大陸網軍惡意反串台灣網民向譚德塞道歉，但是目前為止，我國沒有查到任何來自台灣網民攻訐、侮辱譚德塞的文章，我方目前已向Twitter提出請求，將這些製造假訊息的po文帳號封鎖甚至下架，以免嚴重危害我國國際聲譽。



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