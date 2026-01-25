「GG越大越好」是真的？澳研究認證2大額外功能：不只是繁衍

▲許多人對於男性生殖器都有尺寸迷思。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一份最新研究證實，男性陰莖尺寸較大，確實具備繁衍以外的功能，除了對女性更有性吸引力之外，也是展現戰鬥力的威嚇訊號。這份論文被發表在期刊《 PLOS Biology》。

研究團隊想要探討，相較於其他大猩猩，為何人類陰莖在比例上異常粗大。他們發現，除了生殖之外，背後還有2大目的，那就是吸引配偶與威懾競爭對手，類似鹿角與獅子鬃毛。

為何陰莖大？男女大評比

研究團隊招募超過600名男性與200名女性參與實驗，讓他們評比身高、體型與生殖器尺寸各異的電腦生成男性圖像。

女性受試者被要求評分「性吸引力」，結果顯示她們認為身材高挑、擁有V型上半身、生殖器較大的男性最具性吸引力，但身高與生殖器尺寸增長到某個程度後，吸引力就會遞減。

男性受試者被要求評分「威脅性」，結果顯示他們認為生殖器雄偉代表擁有更強戰鬥力，同時也是更強大的性競爭對手。

不只是生殖 還有2功能

研究團隊因此推論，在演化過程中，人類陰莖之所以變得較大，既受到女性性偏好影響，也是為了彰顯男性戰鬥力量。遠古人類直立行走時，根本還沒發明衣物，生殖器長期暴露在外，如同徽章一般向競爭者及潛在性伴侶，展示地位與條件。

不過，「陰莖尺寸對吸引力的影響，是戰鬥能力信號的4至7倍」，證實性偏好在演化過程扮演更關鍵的角色。

研究作者、西澳大學阿依奇博士（Dr Upama Aich）指出，「我們證實了先前的發現，也就是女性認為較大的陰莖更具吸引力。」

澳洲國立大學演化生物學榮譽教授詹尼恩斯（Michael D Jennions）說，「雖然人類陰莖主要功能是傳輸精子，我們的（研究）結果表明其異常巨大的尺寸，是作為針對女性的性裝飾演化而來，而非僅僅只是一種威嚇男性的地位象徵，儘管它也兼具這2種功能。」

只考量3因素 研究有侷限

不過，這項最新研究僅評估身高、體型與尺寸3項指標，未納入個性與五官等其他因素，且不同文化對男性特質的標準存在差異。