收到神秘驚喜！迪士尼鐵粉「第10次住飯店」嗨到哭　網嘆：好羨慕

▲日本網友前往東京迪士尼海洋遊玩、入住夢幻泉鄉大飯店時，發現房間內準備好的小禮物。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／編譯

東京迪士尼海洋的夢幻泉鄉大飯店最近在網路上掀起話題，一名鐵粉第10次入住時，驚喜發現房間裡竟然有專屬紀念原創皮革收納包和全體工作人員親筆感謝信，是飯店精心準備的小禮物。飯店的貼心安排讓他感動不已，也讓網友羨慕直呼，「這樣的住宿體驗太加分了！」

根據日媒《ねどらぼ》，這名網友「コウ」在社群平台X分享這次特別的住宿經驗。他表示，當天進入預訂好的房間時，赫然發現桌上擺放著專屬的紀念皮革收納包，以及一封全體飯店工作人員手寫的感謝信。信中寫道，「感謝您的長期支持，特別準備這份紀念品以表心意。希望您未來也能在魔法之泉中，留下更多美好的故事。」

對此，網友「コウ」表示，當他收到禮物時難掩內心激昂的感動情緒，甚至笑稱，「可能捨不得用這份禮物，帶回家之後可能會直接當擺飾」。

報導指出，其實東京迪士尼樂園度假區部分飯店設有累計住宿紀念制度，分別在第10次、50次及100次入住時贈送不同紀念品給旅客。此次「コウ」獲得的皮革收納包上印有飯店標誌，屬於罕見紀念款，象徵飯店對長期顧客的重視與感謝。這種細膩安排，不僅讓旅客感受到被重視，也增添了住宿的儀式感與回憶價值。

貼文曝光後，立即引起網友熱烈迴響。其他網友留言，「哇！是夢幻國度給的獎勵」、「這種體驗在旅程中超加分的」、「飯店的貼心讓人暖心，恭喜你多了一段美好回憶」。

對此，「コウ」也在貼文結尾表達對飯店的感謝，認為正因為飯店貼心的舉措，才能讓每一次入住都能留下珍貴的回憶，深刻體會到東京迪士尼飯店對旅客細膩照顧的精神，「感謝所有工作人員帶來美好的回憶，未來也請多多指教。」