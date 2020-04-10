　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲譚德塞特別提到台灣歧視，讓台灣瞬間躍上各大外媒。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在8日的例行記者會上，特別花3分鐘提及台灣對他個人的「攻擊」，包括種族、文化、膚色等歧視，對此在「國際場合」上宣洩個人情緒，也讓不少國外網友相當驚訝，面對疫情嚴重、未有緩和的狀況下，譚德塞竟還有空檔指責「疫情政治化」。

美國論壇《Reddit》9日不少人貼出台灣總統蔡英文的「多國語言」聲明圖，圖中提到「台灣比誰都知道歧視、孤立的滋味，也反對任何形式的歧視」，這讓許多網友紛紛留下自疫情爆發的感想。多數網友表示，在看到譚德塞於國際場合中提到台灣，卻不是協助疫情的感謝或是言論，反而是「認為自己兩三個月來，遭受到不公平的歧視」而出現情緒化的言論，甚至大打種族牌，讓人感到不可思議。

有荷蘭網友「summer1984」就表示，「我是一個荷蘭人，譚德塞已經玷汙了世界衛生組織的聲譽」；此外日前美國總統川普揚言將凍結給WHO的預算，也被外界猜測譚德塞因為對美束手無策，只好轉為對台灣出現汙衊的攻擊，網友「nickstarwind」就回應，「譚德塞很擺明就是不敢對美國叫囂，轉而對台灣動手」。

此外，也有網友認為，「譚德塞根本搞不清楚秘書長職位到底要付出什麼？」；網友「hongriBoi」則回應，「這跟他是黑人根本沒有關係，而是從疫情爆發到現在做了什麼？告訴人們不要戴口罩？」

譚德塞自新冠肺炎爆發之後，多次出現「悖離現實」的言論，導致全球網友看不下去，加拿大網友日前更發起「罷免連署」要求譚德塞下台，目前已經達到78萬人聯署。

▲Reddit網友討論譚德塞汙衊台灣事件。（圖／翻攝自Reddit）

▲Reddit網友討論譚德塞汙衊台灣事件。（圖／翻攝自Reddit）

ET快訊
確診女公關潔西超辣出場照瘋傳！網一比對驚「是子涵」..本尊回
小玉嫌母奶噁心下場慘爆！廠商火大硬起來提告要求下架影片
獨／護國舞小姐現況曝！「慘遭全高雄封殺」酒店群組罵翻..只剩
共機又來！轟6、殲11繞巴士海峽進西太平洋　國防部戰機升空戒
大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「台灣歧視我」狂被砲！譚德塞「目睹病弟斷氣」悲慘童年曝光…任秘書長後大走鐘

護理師確診家中隔離　「4hrs瞬間惡化」自Call求救開門…救護車趕到已變冷屍

雙胞胎「同屋活半輩子確診」　姊與家人通話25分鐘後突斷氣…妹4天後也走了

極樂普吉島！9歐美客「封城揪5泰妹開半裸蕩趴」　鄰居整晚聽嬌聲喘息氣炸

醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」全慘死…鑑定人員竟發現有6屍！

黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫

癡漢也有防疫觀念！　烏黑長髮男「全裸戴口罩」嚇壞女高中生

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫

癡漢也有防疫觀念！　烏黑長髮男「全裸戴口罩」嚇壞女高中生

旗下8工廠全喊卡!日本YAMAHA發動機「摩托車+船外機」產線5月大停工

驚見6萬年前「海底森林」！科學家興奮帶回100個菌種：可望開發新藥

「家裡衛生紙被收走」26歲男痛扁老母　她反控：兒子用太多了！

哈利定居洛杉磯感到被孤立　申請雙重國籍還在思考中

義媒：世衛靠攏中國惹惱川普　拉出「美中新戰場」檢視國際組織

房子傳來悽慘哀嚎聲...鄰居嚇壞打給屋主　他進門見「花式綁腿」笑噴

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

出國禁令持續！國籍航空「退改票最新辦法」出爐　5月機票免費退

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

Lexus LC雙門跑車改款亮相　減輕簧下重量、精進操控優美不變！

亮･珠寶／Tiffany斜面立體T字戒有個性　3萬可入手

半夜「老人與狗送黃金」！透天哥被折磨10年：怎抓　網曝2絕招教訓

「五一連假想照放嗎」吸話題！一票人秒喊放　狂勸上班也危險：寧願在家睡

生涯300轟只差2發　雷諾斯引退告別大聯盟

國際熱門新聞

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

全球剩5國零感染！背後真相曝光

律師告習近平求償300兆！家鄉103人確診亡

譚德塞：世衛100天來平等、中立

台網友狂曬美食照　回應譚德塞

AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疲

美國務院轟WHO「政治凌駕公衛」：忽略台灣示警

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

華爾街大咖中鏢！　摩根士丹利執行長感染新冠肺炎

英首相強生「加護病房第4天」病況曝

更多熱門

相關新聞

美議員飆WHO　要譚德塞赴國會作證

美議員飆WHO　要譚德塞赴國會作證

世界衛生組織（WHO）近來面臨批評聲浪，對此，美國共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）呼籲該組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席美國會聽證會。世衛並未立即回覆這項請求。

假冒台灣網民乞求原諒　調查局揭禍首陸帳「ZOE」

假冒台灣網民乞求原諒　調查局揭禍首陸帳「ZOE」

林薇大起底　阿公是立委陳歐珀特助

林薇大起底　阿公是立委陳歐珀特助

邱毅力挺譚德塞：是台灣搞丟格調和尊嚴

邱毅力挺譚德塞：是台灣搞丟格調和尊嚴

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

關鍵字：

譚德塞WHO網友世界衛生組織

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

小玉IG連發3影片「想跟大家說聲對…」秒卡！網友更怒：就是故意

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面