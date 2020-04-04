加州「東正教教堂」爆71例…質疑被錯怪！公衛官員怒批：極度不負責任

▲美國加州沙加緬度的東正教伯大尼．斯拉夫教堂有71名成員確診。（圖／翻攝Bethany Slavic Missionary Church官方網站）

記者吳美依／綜合報導

美國加州沙加緬度的東正教「伯大尼．斯拉夫教堂」（Bethany Slavic Missionary Church）被指與71起新冠肺炎病例有關，發布聲明中表示，這些陳述毫無根據，卻因此招致不公平的責怪與仇恨。但該郡公衛官員說，公布教堂名稱是為了大眾利益著想，反而是教堂先前拒絕討論疫情，「極度不負責任」。

《衛報》報導，「伯大尼．斯拉夫教堂」位於沙加緬度郡（Sacramento）郊區，一共有3500名成員，有時活動出席人數甚至多達1萬人，堪稱全美最大東正教教堂，如今卻成為疫情爆發地點，現場活動與宗教服務都已暫停。

沙加緬度截至2日累計350例、10死。衛生局局長貝倫森（Peter Beilenson）表示，該教堂成員就有71人確診、1人染疫病逝，住在其他郡的成員也有可能被感染，一名牧師也在網路上透露，另一名資深牧師染疫住院，還有2人病情嚴重。

▲美國加州沙加緬度的郵政業務員也戴著口罩工作。（圖／達志影像／美聯社）



貝倫森說，郡內1/3病例涉及宗教場所，但防疫指導方針應該要比宗教自由更加重要，「發生這種事情令人髮指」。他也向《沙加緬度蜜蜂報》（Sacramento Bee）提到，教堂的管理階層拒絕討論病例，「基本上就是要求我們別去打擾他們，這對於社群是極度地不負責任與危險。」

教堂曾發布新聞稿表示，會遵守CDC所有規定與指導方針，但沒聽說過任何教友死亡，質疑與教堂有關的病例數，自認受到不公平的責怪，「這些報導被認為是不精確的，也錯誤地將重點放在這座教堂上……媒體重複這些沒有根據的陳述，讓我們的教區招致嘲弄、仇恨與暴力。」

貝倫森事後接受ABC採訪時提到，出於大眾健康安全的考量，才會公布教堂名稱，郡政府也不會容忍任何社群受到嘲笑、仇恨或暴力。公衛部門3日釋出更多訊息，證實通報數字，並澄清郡法醫僅會通知死者家屬，回應質疑。據了解，教堂目前尚未對此回應。

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