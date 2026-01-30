　
國際

智庫：美國定製最新軍售　防止「共軍侵台」

陸軍春節戰備新式戰力操演　籲請國人支持先進武器建構

▲海馬士多管火箭系統。（圖／軍聞社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普政府去年12月拍板總值111億美元的對台軍售案，引發區域高度關注。遠景基金會資深研究員Richard D. Fisher, Jr.（理查．費雪）指出，這批武器主打反登陸作戰，核心就是大量引進海馬士系統，目的在於讓台灣具備足以嚇阻解放軍犯台的能力，全面強化防衛韌性。

北京權力異動疑雲　軍售被視為強化嚇阻
遠景基金會日前公布分析報告提到，中國大陸中央軍委副主席張又俠傳出政治風暴，使外界揣測中共領導人習近平正尋求更集中權力，甚至不排除對台採取突襲行動。在此背景下，川普政府於去年底宣布的新一波軍售，被視為替台灣提前加固防線。

Richard D. Fisher, Jr.（理查．費雪）分析，這項軍售在規模與內容上都堪稱美國歷來之最，重點並非傳統大型武器，而是專門應付解放軍渡海作戰的設計，讓台灣能以有限兵力，對敵方形成高度不對稱威懾。

百餘套海馬士到位　飛彈火力覆蓋沿海
他進一步指出，海馬士火箭系統是整體計畫中的靈魂裝備。美方曾在2020年與2022年出售29套，最新軍售再加入82套，使總數達到111套。這些M142發射車，可搭配射程達300至400公里的ATACMS戰術飛彈，未來台灣將擁有超過500枚相關彈藥。

Richard說明，這類飛彈若從台灣北部或澎湖發射，足以干擾解放軍沿海自北向南的集結行動，對中國可能動員的多個登陸節點形成壓力，甚至壓制以大量民用駁船運送裝甲部隊的構想。

火箭、無人機齊上陣　打造「豪豬」防衛
除了長程打擊能力，台灣未來的海馬士系統還將配備上千個導引火箭艙，每個艙可裝填多枚射程約90公里的精準火箭彈，對試圖登陸的兩棲或空降部隊構成直接威脅。

他也提到，賴政府規劃採購10萬架國產無人機，並持續生產飛彈，與此次軍售方向一致，都是推動美方長期戰略，也就是把台灣打造成一隻「軍事豪豬」，讓任何入侵者都必須付出難以承受的代價。

相關新聞

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

民眾黨團昨（26日）推出黨版軍購特別條例，將八年1.25兆經費大砍剩4,000億元，排除台灣之盾、也沒有關鍵的智慧決策輔助系統、國防供應鏈的建構等，更開全球先例，要求行政院向立法院提出專案報告、接受質詢，等立法院同意後，才能開始編列預算，條例中更未見對紅色供應鏈的限制。對此，一位長期參與國防建案的軍官大表震驚，懷疑這不是認真的，因為沒有國家的政黨會開這種玩笑。

批美停止武裝台灣！　國台辦：慎之又慎處理台灣問題

批美停止武裝台灣！　國台辦：慎之又慎處理台灣問題

委內瑞拉稱美對台軍售干涉中國內政　外交部反擊

委內瑞拉稱美對台軍售干涉中國內政　外交部反擊

圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

陸圍台軍演海報詳解 兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

陸圍台軍演海報詳解 兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

軍售

