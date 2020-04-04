天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

▲緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）要求中國政府為疫情道歉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者黃雅詩梵蒂岡4日專電

新冠肺炎衝擊全球，緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）公開發難，他要求中國國家主席習近平為隱匿疫情向所有人道歉，且應減免其他國家的債務作為賠償。

薄茂恩是亞洲最有份量的天主教高階神職人員之一，他目前擔任「亞洲主教團協會」（Federation of Asian Bishops' Conferences）主席。

這是天主教高層在疫情爆發以來對中國共產政權開的第一槍，天主教權威媒體《天亞社》、《十字架報》（Crux）都以長篇刊登薄茂恩的投書。教廷官網「梵蒂岡新聞網」部份語言版本也引述了薄茂恩的主張。

薄茂恩指出，根據英國南安普敦大學（University of Southampton）研究，若中國在疫情爆發初期沒有刻意隱匿，提前1週、2週或3週以更負責態度因應，全球受病毒影響人數可望減少66%、86%至95%之多，如今卻因中國政府的錯誤，造成全球數以萬計人喪生。

薄茂恩強調，中國政府隱藏了疫情的實際規模，中國人民是第一批受害者，因此應道歉的是權力極大化的中國共產政權，不是中國人民。他希望任何人不要對中國人民施加種族仇恨，中國人民長期是被極權壓迫的受害者，他們應該得到大家的同情和支持。

薄茂恩說，中國政府壓制了吹哨醫生的舉報，拒絕國際社會在初期介入幫助，甚至試圖誤導病毒的起源，中共的種種謊言與宣傳已使世界成千上萬人的生命陷入危險，「為了世界全體人類，我們不能害怕起而要求這個腐敗政權負責」。

薄茂恩痛批，中共近來種種作為體現了高壓統治的本質，例如打擊言論自由，中國許多維權律師、意見領袖、公民運動者「被消失」；中共還發起反宗教運動，毀壞數千座教堂、十字架，把超過100萬名維吾爾族穆斯林關押進「再教育營」。

薄茂恩表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）對緬甸衝擊極大，因為緬甸跟中國接壤，且緬甸是一個貧窮的國家，缺乏完善醫療體系和資源，在邊境人滿為患的難民營中，更無法實施所謂的「安全社交距離」。

薄茂恩指出，若先進國家醫療體系尚且不堪負荷，「請想像在緬甸這樣貧窮且充滿衝突的國家，疫情爆發有多悲慘？」他憤怒地說，中共政府不人道、不負責任的疫情處置態度，證明許多人長久以來的噩夢成真，「中國共產黨將是全人類的威脅。」

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