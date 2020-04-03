排隊買票「對人吐口水」　他上火車「廁所前倒地身亡」一驗確診！

▲泰國一名男子搭乘火車前對著別的乘客吐口水，未料他事後確診新冠肺炎死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國56歲男子薩霍（Anan Sahoh）3月31日在曼谷挽賜車站（Bang Sue Station）排隊買票，曾對著另一名乘客吐口水。他通過體溫檢測，未料事後激烈咳嗽、嘔吐，被發現倒在火車上的廁所前，沒有生命跡象，死後確診感染新冠肺炎。相關單位趕緊調查追蹤史，但目前仍沒有找到被吐口水的當事人。

根據Metro，56歲的薩霍31日在曼谷啟程，搭上一班開往陶公府（Narathiwat）的火車。他在挽賜車站排隊買票時，曾對著另一名男性乘客吐口水，雖然順利通過體溫檢測，但之後出現嘔吐、咳嗽等症狀，畫面全被監視器拍攝下來。

薩霍上車以後，倒臥在廁所前身亡，火車行駛到塔沙革縣（Thap Sakae district）停靠車站時才被發現。醫療人員檢測以後證實他確診新冠肺炎。

根據新聞網站Inquisitr，薩霍住在泰國南部，最近曾赴巴基斯坦，經素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）返國，旅遊途中，沒有被任何體溫檢測跟熱成像攝影機捕捉到異狀。

據了解，相關單位目前已將15名乘客列入接觸史名單，另外還有11人正在隔離，包括挽賜站2名工作人員、1名保全、7名鐵路工人與1名鐵路警察。

泰國鐵路局局長Thakoon Intrachom表示，「我們現在擔心的是監視器裡被吐口水的男。我們一開始就與鐵路警察合作，但他們還沒找到人。我們想要宣布，如果任何人認識他，或者如果他聽說了這個消息，他應該立刻趕到醫院。」

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