美國全球沒收口罩被控「海盜」！川普下令3M禁出口：將付出巨大代價

▲美國總統川普下令3M禁止出口口罩。圖為他展示接受新冠肺炎二次篩檢的文件。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

許多歐洲國家表示，從美國進口的口罩突然被華府「沒收」，德國批評此舉簡直是「海盜」行為。此外，美國總統川普認為，3M沒有盡全力確保國內醫護人員獲得足夠用品，援引《國防生產法》禁止該公司將口罩出口至他國，「他們（3M）將付出巨大代價。」3M於3日回應，上述指控非常「荒謬」，早在總統動用法律前就與展開政府合作。



BBC報導，美國被指控在全球四處挪用、沒收口罩。德國表示，柏林警方訂購20萬片口罩卻沒有收到，另有一批美國製造的口罩也在曼谷被沒收。內政部長蓋澤爾（Andreas Geisel）說，這些物資很有可能被送到美國，上述行為已經構成「一種現代海盜」的行為，呼籲美國遵守國際貿易規定，「即使是全球面臨危機的時刻，也不應該使用狂野西部（wild-west）的手段。」

法國法蘭西島（Île-de-France）區長佩克雷斯（Valérie Pécresse）表示，取得口罩就像是尋寶一樣困難，就算找到貨源，美國民眾的出價卻更高，「他們提供3倍的價格，而且提議要預先付款。」

《路透社》報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也於3日批評美國阻礙醫療用品過境是一個「錯誤」，甚至可能會適得其反，因為加國醫療專業人員每天都會到底特律工作。副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）也說，渥太華當局將會「盡其所能捍衛國家利益。」

▲3M發表聲明回應，早在總統援引法律以前就開始與川普政府合作，盡全力向美國醫療人員提供口罩。（圖／路透）

川普援引韓戰時期的《國防生產法》（The Defense Production Act），要求美國公司提供更多醫療產品，滿足國內需求，「我們立刻就需要這些物品供國內使用。」他透露，當局已扣留將近20萬個N95口罩、13萬個外科口罩和60萬副手套。

川普川普2日晚間推文表示，「看見3M戴上口罩的所作所為以後，我們重擊了3M……政府內許多人對於3M正在做的事情感到非常訝異，他們將會付出巨大代價。」

CNBC報導，3M的CEO羅曼（Mike Roman）於3日表示，上述指控非常「荒謬」，公司早在總統援引法律以前，就開始與政府合作，盡最大努力向美國醫療人員提供口罩，川普的主張「完全是錯誤的」。

3M被政府下令，禁止將國產N95口罩出口到加拿大與拉丁美洲，警告這項要求可能產生「嚴重的人道主義影響」，甚至促使他國採取類似行動。但3M於3日發表聲明表示，「我們一直在與政府密切合作完成這件事。我們也感謝DPA相關部門向我們提供一個框架，讓我們應對全球流行病危機的工作進一步擴展。」

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