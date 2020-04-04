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春假墾丁人潮大爆滿　屏縣府開駐恆春半島「前進指揮所」防疫

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▲因應旅遊人潮，屏東縣府進駐恆春半島全面防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應旅遊人潮，屏東縣府進駐恆春半島全面防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應連假旅遊人潮，屏東縣防疫指揮中心4日增設恆春前進指揮所，進駐恆春警分局全力防疫，潘孟安縣長並向中央建議墾丁國家公園警察大隊加入防疫行列，就近協助防疫。

▲因應旅遊人潮，屏東縣府進駐恆春半島全面防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼縣府駐進恆春半島防疫、量額溫。

▲因應旅遊人潮，屏東縣府進駐恆春半島全面防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「現階段的觀光人潮，地方又愛又怕」，潘孟安縣長道出兩難，防疫優先，即使可能會影響民眾遊興，縣府還是要全面警戒。

在連假前，縣府即要求全縣旅宿業者依防疫手冊做好防範工作，量體溫及落實消毒清潔；連日來，恆春警分局也在墾丁大街實施人車分流，在墾丁大街騰出更多空間，讓民眾可以保持距離並宣導請大家務必戴口罩、保持社交距離、用餐梅花座。

屏東縣防疫中心4日直接前進恆春半島，再增加成立緊急指揮中心，潘縣長親自坐鎮，與行政院副院長陳其邁、警政署長陳家欽透過會議再次整備防疫措施。

潘縣長強調，縣府防疫沒有假日，已動員縣府人力，配合中央規範，將於用餐時間至各餐廳宣導，同時加強環境清潔維護，及落實並追溯旅宿實名制登記。

除縣府人力，行政院同意潘縣長建議，承諾支援國家公園警察大隊以及保5總隊人力，也要求轄區分局熱點加強宣導，全面提升防疫強度。

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