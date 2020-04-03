紐約市逼近5萬人染疫！防疫新規：外出需用「圍巾、頭巾」遮住口鼻

▲美國紐約市宣布新規定，呼籲民眾外出時遮住口鼻。圖為皇后區街景。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於2日宣布最新防疫指導方針，呼籲市民外出時用圍巾、頭巾（Bandanas）甚至自製口罩遮住口鼻，但仍別忽略保持社交距離。他表示，根據新加坡1日發表的研究，無症狀新冠肺炎病患所傳染的人數可能遠超過預估，因此相關單位才決定改變策略。

綜合CNBC、《每日郵報》，白思豪2日在記者會上提到，「我們建議，紐約人外出、靠近他人時，應穿戴可以遮住臉部的東西，可以是一條圍巾，可以是你在家製作的東西，也可以是頭巾。」

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）呼籲民眾外出時遮住口鼻。（圖／達志影像／美聯社）



白思豪提醒，市民在此同時也要持續遵守先前發布的其他指導方針，包括保持社交距離，並避免使用外科口罩或其他醫療等級口罩，以免醫院防護設備短缺的問題更加嚴重。

白思豪引述新加坡1日發表的最新研究指出，無症狀患者所感染的人也許遠遠超出預估，紐約市因此決定改變指導方針，且也適用於兒童。加州洛杉磯、聖地牙哥已發布類似命令。

▲美國紐約市成為疫情重災區。圖為布魯克林民眾戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）



紐約市健康與精神衛生局的巴伯特醫師（Dr. Oxiris Barbot）提到，自從紐約市發生廣泛社區感染，以及無症狀傳染出現有力證據，公衛單位已經改變立場，調整指導方針，避免剛染疫的人將病毒散播出去，「我建議用頭巾或圍巾等衣物，重要的是遮住口鼻。」

美國范德比大學傳染疾病學者沙夫納（William Schaffner）說，「對於大眾而言，自己動手做，戴圍巾或頭巾，可能是我們目前所能做到的最好選項。」美國感染症醫學會（IDSA）的休利特博士（Dr. Angela Hewlett）認為，戴圍巾或頭巾可以保護自己免於染疫，也可以避免碰觸臉部。

根據《紐約郵報》報導，最新數據顯示，紐約市2日累計49,707例、死亡人數突破1500，超過1萬名患者住院。在所有確診者中，16,819人來自疫情最為嚴重的皇后區。

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