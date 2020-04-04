美國將「釋放更多弱勢囚犯」　司法部長：監獄面臨緊急狀態

▲美國司法部長巴爾（William Barr）於3日下令，聯邦監獄管理局將開始準備釋放更多囚犯，回到家中居家監禁。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導



美國司法部長巴爾（William Barr）於3日下令，由於新冠肺炎擴散，美國聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）進入緊急狀態，將開始準備釋放更多弱勢囚犯回到家中，進行居家監禁。BOP的122個機構中，已有91名囚犯與50名員工確診，6人染疫死亡。

《路透社》報導，巴爾3日晚間宣布，聯邦監獄體系進入緊急狀態，要求官員立刻替所有適合居家監禁的囚犯辦理轉移手續，並在14天隔離期結束以後馬上展開轉移。他提到，受疫情打擊最嚴重的監獄將優先實施，讓健康狀況較脆弱的囚犯居家監禁，包括路易斯安那州奧克戴爾（Oakdale）、俄亥俄州埃克頓（Elkton）和康乃狄克州的丹伯里（Danbury）的監獄與懲教所。

BOP本周稍早已下令，所有機構針對囚犯實施14天隔離，截至3日表示，其122個機構內，一共91名囚犯與50名員工確診。但是，工會與囚犯家屬認為，實際感染人數遠遠更高。奧克戴爾與埃克頓的聯邦懲教所分別有5人與1人死於新冠肺炎。

美國總統川普上周簽署2兆美元（大約新台幣60兆元）的紓困法案中，其中一項條款賦予BOP局長更大限度的自由裁量權，旨在放寬聯邦監獄釋放囚犯居家監禁的條件。此前，唯有已完成90％刑期、或刑期不到6個月囚犯能夠居家監禁。

司法界倡議者表示，囚犯們住在狹小空間，共用浴室與餐廳，往往難以獲得醫療資源，監獄可能成為病毒溫床，批評巴爾太晚採取行動。但一些聯邦檢察官持反對意見，呼籲法官拒絕假釋在獄中等待審判的犯人，他們認為，有些已經患有疾病的囚犯待在監獄比待在家裡更安全。

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