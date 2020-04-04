第一線護士染疫…老公病床邊保證「不用擔心小孩」　她流淚閉眼走了

RIP Areema Nasreen, 36.

An NHS nurse for 16yrs, loving wife & mother of 3 young children.

Killed by #Coronavirus that she contracted at Walsall Manor Hospital as she fought to save others’ lives.

An absolute heroine. pic.twitter.com/7S9IYm23Ly — Piers Morgan (@piersmorgan) April 3, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

36歲的愛瑞瑪（Areema Nasreen）是一名英國護士，在第一線抗疫的過程當中，意外遭到確診病患感染，並且出現高燒、身體疼痛和咳嗽的症狀，在她臨終前的最後一晚，聽到老公跟她說「不用擔心小孩」這句話之後流下了眼淚，再也沒有醒來，成為英國第6名因新冠肺炎死亡的醫護人員。

根據《太陽報》報導，愛瑞瑪跟老公育有3個小孩，分別為8歲、10歲和17歲，身為醫療人員的她，理所當然的在新冠肺炎肆虐時期得站在第一線，為了搶救生命而奮戰，但她卻意外的遭受感染，病發之後開始出現高燒不退、身體疼痛和咳嗽的症狀，在經過檢測之後確定為陽性，住進醫院戴上呼吸器治療。

愛瑞瑪31歲的妹妹艾希（Ash）在接受採訪時表示，姐姐的離開讓全家人都感到心煩意亂跟傷心，這件事一點都不真實，姐姐離開當晚仍帶著呼吸器，聽到姐夫在病床邊說「不用擔心孩子」後流下了眼淚病逝；因為病毒具有傳染性，病人是不被允許擁抱的，但是在姐夫的堅持之下，醫生還是同意了。

愛瑞瑪最終於3日晚間去世，成為英國第6名因為新冠肺炎死亡的醫護人員，而她的家人則是希望不要再有人經歷失去親人的事，更想藉由愛瑞瑪的死告訴大家，不是只有老年人會被感染跟死亡，年輕人也是有相當高的危險性，請大家不要外出、開車，待在家中做好各種防疫措施。