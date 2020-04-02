內政部獲贈2000萬防疫物資　徐國勇：國際企業只剩台灣廠還能運作





▲徐國勇出席台灣力匯有限公司捐贈防護衣及紅外線測溫儀等物資儀式（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，台灣力匯有限公司2日大方捐贈近兩千萬的防疫物資給內政部的第一線防疫單位。內政部長徐國勇表達感謝，同時也透露，該公司遍布全球的廠房，如今只剩下台灣還能運作。

面對疫情日益嚴峻，徐國勇邀請民間企業攜手共同防疫，2日再獲得企業界回響，台灣力匯有限公司挺身捐贈總值近兩千萬元的防疫物資，包括防護衣、護目鏡、防護面具及紅外線測溫儀等，希望能幫助到辛苦的第一線防疫人員。

徐國勇表示，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，例如移民署的國境大隊就是重要的國境守門員，也是國內防疫最前線，在防疫工作中，國境大隊需協助確認旅客從哪裡來、查核旅遊史、有無居留證等。此外，移民署各地的服務站與專勤隊，也時常接觸許多外來人口，同樣面臨遭傳染的風險。

徐國勇提到，台灣立匯公司是國際性公司，如今卻只有在台灣還在正常運作，其他其他廠房都面臨疫情險峻而封城，公司營運受到很大損失，卻還是為這片土地努力，捐了兩千萬的物資。

徐國勇笑說今天最高興的是移民署署長邱豐光，內政部有很多機關，包含警消都相當興奮，這次的物資涵蓋護目鏡、防護衣等相關設備，他透露從上禮拜開始跟我們企業一起努力籌措物資，有時候不是錢的問題而已，因為現在很多防疫設備有錢也買不到，很感謝企業努力把物資集結起來，捐給政府。

徐國勇指出，立委葉毓蘭質疑警消物資是否夠用，當初自己承諾已經想到辦法，很感謝企業幫忙，果然結果現在就有了，對立委的承諾沒有跳票，今天終於把事情完成。

內政部表示，這次獲贈的1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀，未來將配發到警政、消防、移民、空勤等第一線防疫人員使用，讓他們出任務時，更多一分保障。