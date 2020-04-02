社交距離1.5公尺怎麼量？直接拿同事當「人肉比例尺」…網笑：找到用處了





▲內政部搞笑示範如何量1.5公尺社交距離。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日公佈「社交距離注意事項」，勸說民眾應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如有無法維持之情況就應配套口罩。內政部2日在臉書上「親自示範」如何保持社交距離，搞笑運用「迷你同事」來當尺，引起網友哈哈大笑，「終於知道自己1米5的用途了」。

「1.5公尺到底有多長呢？」內政部2日在臉書上貼文，由小編親自示範社交距離，針對大家都苦惱的1.5公尺該如何計算，開玩笑稱「拿出迷你可愛的同事來量就對囉！」

內政部提醒，連假開心放，但也要記得做好防疫，在公共場所保持社交距離，室內維持至少1.5公尺，室外維持至少1公尺，若無法保持距離，請戴上口罩安全防疫。「最後最後，要記得勤用肥皂洗手、搭乘大眾運輸要戴口罩！保護自己，也保護你愛的人！」

對此，網友們笑稱，「活了到現在終於知道自己1米5的用途了」、「內政部最近存在感超高！比例尺很會」、「幸好我有1.55, 可以當高標的尺」、「突然覺得自己1.5公尺好棒啊！隨時可以當比例尺」、「迷你可愛的尺表示：（消音）」、「比例尺同事有因為多一份工作而加薪嗎？」、「找到功用了」、「突然覺得自己的身高好有用啊」、「身高終於有用處」。