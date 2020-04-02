雙鐵客運防疫新規上路首日！高鐵1旅客發燒被拒載、247人未配戴口罩

▲4月1日起搭乘台鐵、高鐵、國道客運強制配套口罩及測量體溫（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，高鐵清明假期期間實施全車對號座，昨（1）日疏運首日共載運16萬7千餘人次旅客，整體狀況平順，唯有一名旅客因2度測量體溫均超過37.5度，按規定婉拒搭乘，另有247人是因不清楚乘車最新規定，到站未配戴口袋，所幸最後皆有順利上車。

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▲雙鐵、國道客運旅客進站需測量體溫。



4月1日起全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站實施全面測量體溫，體溫過高者不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其搭乘中長程大眾運輸，包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還強制配戴口罩以降低風險。

高鐵稍早表示，昨為疏運清明連假疏運首日，共有247位旅客因不清楚上述相關規定，到站時未配戴口罩，後經站務人員說明，旅客大都能配合至車站超商購買口罩配戴，且順利進站乘車。另有一人因二度量測體溫均超過37.5度，按規定婉拒搭乘。另持續配合政府政策，高鐵也超前部署防疫措施，包括車站每2小時即消毒一次，各列車抵達端點站時立即執行全車消毒。