加強防疫強度！中央大學清明連假大消毒　4/2起外車不得入校

▲中央大學清明連假進行校園消毒。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，未來一兩週將是防疫的重要關鍵。為維護校園的安全，中央大學指出，將於清明連假進行全校消毒；並從4月2日開始，非洽公車輛不得入校。待疫情趨緩，再公告解除管制。

中央大學說明，該校從3月28日開始實施例假日車輛「總量管制」，但隨著疫情的快速發展，並經一個週休二日的入校車輛審慎評估，3月30日全校防疫會議決定，為顧及大眾和師生的安全，從4月2日清明連假開始，將管制外車入校，有證車輛、公車可進入校園；無證車輛經詢問非屬洽公、送貨及拜訪住戶等，不得入校。

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▲中央大學指出，4月2日開始非洽公車輛不得入校。（圖／中央大學提供）

中央大學趁清明連假將進行全校消毒。餐廳、全校公共廁所、圖書館、宿舍等人潮較多之場所，將於連假期間陸續安排消毒作業。戶外消毒，則視天氣情況而定。另從4月2日開始，將要求所有進出校內餐廳、郵局、書店和商店，以及乘坐校車的人員，一律須配戴口罩，以保護自己和他人。實施之前，將進行宣導。

中央大學指出，為避免連假造成防疫破口，校園安全管理委員會也已周知全校，連假期間若有身體不適甚或確診情形，要立即回報校安中心。教職員工生除經專案許可外，連假不得出國，同時應儘量避免出入人群聚集場所，避免接觸近日自國外返台之親友，尤其在居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者。保持一定的社交距離，落實勤洗手。

