性學專家：高潮可以殺死新冠病毒！口愛可消除「業障」

▲性學專家納塔莉亞說:性高潮可以殺死新冠病毒!(圖/翻攝自Natalia Kobikinai社群網頁)

國際中心/綜合報導

在社群媒體上擁有大量粉絲的性學專家納塔莉亞․科比姬奈(Natalia Kobikinai)說,性愛「可以強有力的激發免疫系統」。而年長者之所以容易感染新冠肺炎(COVID-19),是因為他(她)們普遍缺乏性活動所致。

納塔莉亞聲稱「性高潮可以殺死所有冠狀病毒」,同時暗示表現可圈可點而深入的口愛可以「清除業障」並且「提高悸動」,因此對免疫系統有裨益。

出生於俄羅斯的納塔莉亞在Instagram上擁有98,000名粉絲。她素來以向龐大粉絲群發布多姿多彩的性愛資訊而知名。在最近的一次線上課程中,她教導學員們如何透過性行為將傳染性極強的新冠肺炎拒諸門外。納塔莉亞說:「性高潮會殺死所有冠狀病毒,我可以向你掛保證。性愛對冠狀病毒有很好的預防作用,因為它可以激發你的免疫系統。年長者為什麼會生病?那正是因為他(她)們缺乏性高潮。如果有充足的性行為活動,他(她)們就更有能耐可以對付病毒。」

她補充說:「表現良好而深入的口愛,可以掃除『業障』、提升性高潮的悸動。因此,想要清除『業障』的女孩們,請去找一位願意提供『大香蕉』的「受業者』」。

不過,並非所有人都相信這番「金玉良言」。上述「高潮可殺死新冠病毒」的建議曝光後,引來不少網友灌爆她的推特,向她吐糟。一名網友說:「我不知道該怎麼說,但最好不要拿你這套胡說八道拿去告訴別人。」然而,天下勇者何其多,也有人信誓旦旦的說,對她的建議願意一試。

納塔莉亞是好幾本暢銷書的作者,其中包括《幸福女人指南:69個性愛秘招》(A Woman's Guide to Happiness, 69 Sex Tips)以及《夢中的33天》(33 Days to the Dream)等。

根據當地媒體報導,她擁有俄羅斯「家庭系統治療及醫學心理學研究所」(Research Institute for Family Systems Therapy and Medical Psychology)的「家庭心理治療及性學」(Family Psychotherapy and Sexology)碩士學位。她同時也是一位合格的家庭治療師和臨床心理學家。

俄羅斯一個性工作者的臉書群組最近分享了一些圖片,教導大家在冠狀病毒大流行期間,如何在保持安距離下跟尋芳客進行性愛。除了採取可接受的性愛姿勢外,該群組同時建議性工作者應該請客人在發生性行為前先洗乾淨j臉和雙手,至少20秒鐘。其他建議還包括不妨說服客人全程戴上口罩、 以及拒絕服務任何有感冒或流感症狀的客人等。