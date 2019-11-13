李佳芬提「肛交、性高潮」　教育部再澄清：教科書公開在部內歡迎查證





▲李佳芬日前直指現在國小6年級教「性高潮」、小學3年級教「肛交」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬日前批評國小教育引發軒然大波。教育部次長林騰蛟今（13日）出席立法院教育及文化委員會時再次被媒體詢問對此看法，林騰蛟指出，前幾天教育部已公開目前的教科書，確實沒有這些內容，教育部今日也將在部內一樓大廳公開成列目前國中、小學教科書，歡迎各界查證。



李佳芬日前到屏東參加婦女後援會成立大會，她在台上痛批現在國小6年級教「性高潮」、小學3年級教「肛交」。對此，教育部長潘文忠更特別召開記會表達嚴肅、沈痛抗議，強調這些內容在國小課本裡都沒有。

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▲教育部次長林騰蛟 。（圖／記者崔至雲攝）

林騰蛟今也表示，目前的教科書內容都是依照性別平等教育法施行細則以及課綱的相關規定進行教學，教科書也都是依照相關法規規定和國教院學者、專家審查教科書。日前教育部也特別召開記者會，針對目前的相關的教科書，做了個展示，證實目前國小三年級確實沒有在交肛交等這樣的教材。

林騰蛟也表示，教育部今天也將在部內一樓公開陳列目前國中、小學教科書，歡迎各界自行來查證，「看看到底我們教科書有沒有這樣的內容？」

林騰蛟也坦言，李佳芬的言論確實不當，這跟現行的學校教學，以及教科書的內容確實是不一致的，這樣公開的言論確實造成家長的恐慌。同時，對於教育工作者，或者長期進行性別平等教育的學者、專家，都是一個不公平的事情。最後也建議李佳芬，身為公眾人物，建議還是要做查證確認後，在評論任何事情比較適合。

