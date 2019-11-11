李佳芬痛批國小教「肛交、性高潮」　這讓媽媽無法忍受

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，化身韓國瑜分身勤跑基層，11日來到屏東，連拜三間廟，緊接著參加屏東婦女後援會成立大會，他在台上痛批現在的教育國小6年級「性高潮」，3年級教「肛交」，認為孩子身心發展尚未成熟，要教育他是如何健康去認識自己的身心靈，而不是不正常錯誤的教育訊息。

▲國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬上台致詞時提到「很多媽媽及家長協會很多人站出來，他們很著急告訴我，以前我們都覺得政府會好好教育我們下一代，會幫我們做好把關，可是目前很多性平教育，我不知道課綱從來沒有出現的東西，我不知道為什麼那些東西會出現在校園裡面」。





▲李佳芬參加屏東婦女後援會成立大會台上提到性教育問題。（圖／記者吳奕靖攝）

她說，「昨天有一個朋友傳東西給我，看到一個媽媽站出來，他孩子是小學高年級，聲嘶力竭他說原本想說是否要戴口罩，但是為了孩子，要勇敢站出來，不應該出現這樣教育，為什麼小學六年級，教我的孩子如何瞭解性高潮，我看到那個影片，身為母親的我，我相信在座也很不解，大家要怎麼教育」。

李佳芬接著說「傳宗接代是非常正常的事，但是我們辛辛苦苦的養育他，我們希望他以後他能身心靈平衡發展，但是現在，我不知道為什麼部分校園會出現這麼混亂的教育，小學三年級的孩子，老師教他們如何肛交，我終於了解為什麼很多媽媽吶喊無法忍受，我知道那種心中的震撼，我們從小都受過健康教育，國中要去了解男女的身體構造，但是身心發展尚未成熟孩子，是要教育如何健康去認識自己的身心靈，而不是透過不正常錯誤的教育訊息，以為這樣很前衛的、很進步、很先進的」。

►點我超越韓國愉快體驗