新冠疫情強迫宅在家　最大A片網站Pornhub流量大爆發！

▲隨著新型冠肺炎疫情蔓延，讓Pornhub在歐洲看到猛爆性的流量成長。圖右為該網站的前「世界首席AV女優」米婭卡莉法。(圖／翻攝自Pornhub官網)

國際中心／綜合報導

隨著新型冠狀病毒無止盡的在全球恣意蔓延，無數人被強制在家自我隔離或被要求在家工作，結果造成數百萬計的人湧進全各球最大A片網站Pornhub裡尋求慰藉。

Pornhub透露，自從新冠肺炎疫情大爆發以來，該網站的流量也跟著大爆發。上周四(3月12日)，光是在英國，點擊訪問次數就比平日激增了8.4％。

在當天凌晨3點，由於成千上萬的人不必起個大早趕上班、只需在家工件即可，此時到該網站的訪問量比平日同時段激增了8.8％。 而到了晚上9點，當多數人的「性趣」轉濃時，點擊量更比平日同時段一口氣飆漲了16.6％。

在全英國，蘇格蘭的自我隔離者是最熱情的。3月12日當天，當地人的訪問量比平日同時段大幅成長15.3％。在英格蘭，倫敦人也似乎很喜歡「宅在家」的新工作方式，因為他們到該成人網站的訪問量比平常高出15.5％。

與此同時，疫情比英國更嚴峻的義大利，讓Pornhub看到更猛爆性的流量成長。3月11日(星期三)當天，當義大利政府宣全國性的大規模「封城」後，無數人被迫「宅在家」。當天凌晨兩點，義國用戶進入該網站的點擊量比平日同時段高出近50％，甚至在凌晨5點時，也保持在比平日同時段高25％的水平。

Pornhub的高層透露，隨著歐洲各國邊界關閉、無數人被逼在家工作，下午前段時刻，該網站在整個歐洲的流量都異乎尋常的比平日高出許多。在過去，這個時候大家通常都是在辦公室忙著開會或工作的。