李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

▲韓國瑜夫人李佳芬參加屏東婦女後援會成立，批評性平教育惹議。（圖／記者吳奕靖攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬指控性平教材「國小三年級教肛交、六年級教性高潮」惹議，今（12）日政治大學台文研究所課座教授陳芳明在臉書PO文痛批，這是一種非常下流的選舉手法，「身為總統候選人的夫人，在公開場合暴露她個人的性幻想，卻做毫無根據的指控。這是羞辱全國學校的老師」也說「李佳芬必須向全國教師公開道歉」。

李佳芬11日出席屏東婦女後援會成立大會，上台致詞時提到性平教育，曾看過一名媽媽站出來，替就讀小學高年級的孩子發聲，他們不了解為什麼小學六年級要教導性高潮，「我看到那個影片，身為母親的我，我相信在座也很不解，大家要怎麼教育」、「我不知道為什麼部分校園會出現這麼混亂的教育，小學三年級的孩子，老師教他們如何肛交，我終於了解為什麼很多媽媽吶喊無法忍受，我知道那種心中的震撼」。

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▲李佳芬指控性平教育惹議，政治大學台文研究所課座教授陳芳明在臉書PO文痛批 。（圖／翻攝自陳芳明臉書）

而陳芳明教授今（12）日也在臉書PO文批，「這次選舉已經為台灣民主抹上污點，總統候選人夫人公開把她個人的性幻想說出來，卻轉嫁給教科書。我在學校教書那麼久，我的學生在國小國中高中教書那麼久，都從來沒有接觸過這樣的議題，更別說有這樣的教科書。」

陳芳明說，「這是一種非常下流的選舉手法，而且是身為總統候選人的夫人，在公開場合暴露她個人的性幻想，卻做毫無根據的指控。這是羞辱全國學校的老師，讓教育聖地無辜遭到玷污。」他也嚴厲抗議「李佳芬必須向全國教師公開道歉，我要為我的學生表達最大抗議！必須把你的惡意指控吞回去！」

▲教育部長潘文忠在第一時間也特地出面反駁澄清，認為這對性平教育是嚴重扭曲。（圖／教育部提供）

對於「小學教肛交、性高潮」的爭議，教育部長潘文忠在第一時間也特地出面反駁，請國教院逐一呈現目前國小教科書，發現課本中並無上述內容。他也說，近期網路上有很多對性平教育非常刻意、惡意假訊息，甚至竄改教科書內容，以不實訊息誤導很多家長，這對性平教育是嚴重扭曲，更是對在實施推動性平教育很多工作同仁的污衊。

潘文忠重申，對此污衊、攻擊，且由具有代表性的公眾人物轉敘令人遺憾，他強調這些教科書都可以公開被審視，而性平教育目的是要讓孩子在校園內經老師引導能夠去了解個別差異，理解後能更友善和諧尊重彼此，避免不了解，造成小學到大學都曾發生過令人心痛的校園霸凌等不幸意外。

▲教育部澄清小三沒有教肛交、小六沒有教性高潮。（圖／教育部提供）

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