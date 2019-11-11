李佳芬稱「小三教肛交」　教育部怒了：抹黑造謠煽動大眾恐懼

▲教育部澄清小三沒有教肛交、小六沒有教性高潮。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬日前錯誤引用《民法》，指14歲以下不能有性行為外，今（11日）還提到現在國小三年級教「肛交」、六年級教「性高潮」引發爭議。對此，教育部長潘文忠稍早召開記會表達嚴肅、沈痛抗議，強調這些內容在國小課本裡都沒有。

潘文忠特地找來國教院逐一呈現目前國小教科書內容。潘文忠說，近期網路上有很多對性平教育非常刻意、惡意假訊息，甚至竄改教科書內容，以不實訊息誤導很多家長，這對性平教育是嚴重扭曲，更是對在實施推動性平教育很多工作同仁的污衊。

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▲潘文忠強調，性平教育不是要把孩子變成什麼，是要給孩子了解，跟同儕間能相互理解尊重。（圖／教育部提供）

潘文忠說，儘管過去教育部常常對惡意抹黑、扭曲事實不停澄清，就是希望讓大眾了解，真實性平教育目的，但近日發現網路上不僅流傳出現這些錯誤訊息，更讓人遺憾的是公眾人物用訪間流傳訊息，沒經查證、釐清就轉述，更加影響家長不安。潘文忠跟社會大眾說明，目前國小、國中各級教科書都是經嚴謹審議，對於訪間說小三教肛交、小六教性高潮等內容，目前每一本課本中都沒有這樣的內容。

潘文忠重申，對此污衊、攻擊，且由具有代表性的公眾人物轉敘令人遺憾，他強調這些教科書都可以公開被審視，而性平教育目的是要讓孩子在校園內經老師引導能夠去了解個別差異，理解後能更友善和諧尊重彼此，避免不了解，造成小學到大學都曾發生過令人心痛的校園霸凌等不幸意外。

▲潘文忠說，非常遺憾公眾人物引用錯誤訊息。（圖／教育部提供）



潘文忠最後說，性平教育不是要把孩子變成什麼，是要給孩子了解，跟同儕、朋友間相互理解尊重，並友善相處，對於特定團體跟公眾人物不查證引用來源不明資訊，要表達最沈痛抗議。

教育部稍早也在臉書發文指出，多日來惡意的性平教育假新聞、錯假訊息不斷流傳，刻意造成社會恐慌，扭曲性平教育，教育部同仁與第一線教育工作者每天為了闢謠疲於奔命，「但無論再怎麼極力澄清，仍有特定團體人士惡意轉發散佈，企圖煽動大眾恐懼、造成誤解，這不僅對我們的孩子造成傷害，更抹煞了無數第一線教育工作者的努力。」



教育部再次聲明，所有教科書內容皆依據法規、課綱進行編輯，也經過無數專家學者以最高的標準把關、審查，就是為了要提供孩子適齡適性的內容，性別平等教育旨在教會孩子尊重了解差異、防止歧視霸凌，性教育讓孩子學習自我保護，讓孩子從正確的管道學習知識，並學習尊重不同人的特質，建構友善的校園環境，防止霸凌與歧視。



教育部最後怒斥，「性別平等教育不應淪為政治操作手段，請停止抹黑造謠，也請大眾勿相信與轉傳不實謠言圖檔與影片！」

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