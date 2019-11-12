李佳芬「小學教肛交」　蘇貞昌：總統候選人配偶散播謠言非常不當





▲蘇貞昌赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬日前錯誤引用《民法》，指14歲以下不能有性行為外，還提到現在國小三年級教「肛交」、六年級教「性高潮」引發爭議。教育部長潘文忠召開記會表達嚴肅、沈痛抗議，強調這些內容在國小課本裡都沒有。行政院長蘇貞昌12日受訪時痛批，總統候選人配偶一再散播謠言非常不當。

針對李佳芬說法，蘇貞昌批評，「這個謠言已經傳播很久，我們只要翻開相關課本，就可以知道，這完全是惡意抹黑，沒這樣的事，身為總統候選人的配偶，教育機構負責人，一再散播謠言非常不當。」

教育部方面對於李佳芬說法也不能理解。潘文忠特地找來國教院逐一呈現目前國小教科書內容。潘文忠說，近期網路上有很多對性平教育非常刻意、惡意假訊息，甚至竄改教科書內容，以不實訊息誤導很多家長，這對性平教育是嚴重扭曲，更是對在實施推動性平教育很多工作同仁的污衊。

潘文忠重申，對此污衊、攻擊，且由具有代表性的公眾人物轉敘令人遺憾，他強調這些教科書都可以公開被審視，而性平教育目的是要讓孩子在校園內經老師引導能夠去了解個別差異，理解後能更友善和諧尊重彼此，避免不了解，造成小學到大學都曾發生過令人心痛的校園霸凌等不幸意外。

潘文忠說，性平教育不是要把孩子變成什麼，是要給孩子了解，跟同儕、朋友間相互理解尊重，並友善相處，對於特定團體跟公眾人物不查證引用來源不明資訊，要表達最沈痛抗議。

教育部再次聲明，所有教科書內容皆依據法規、課綱進行編輯，也經過無數專家學者以最高的標準把關、審查，就是為了要提供孩子適齡適性的內容，性別平等教育旨在教會孩子尊重了解差異、防止歧視霸凌，性教育讓孩子學習自我保護，讓孩子從正確的管道學習知識，並學習尊重不同人的特質，建構友善的校園環境，防止霸凌與歧視。

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