「不是護航或政治操作！」行政院宣告中火部分條例無效不會撤回





▲政務委員羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔣婕妤／台北報導

針對中火燃煤爭議，台中市府槓上行政院。行政院長蘇貞昌17日在立法院備詢時指出，在蔡政府上任後，中火減少燃煤六百萬頓，比起馬政府時代大大進步。行政院政委羅秉成19日在院會後記者會受訪時強調，政院不會撤回無效宣告，同時強調，不是護航也不是政治操作。

行政院發言人Kolas Yotaka 也表示，台中市副市長令狐榮達有在院會中再次代替盧秀燕市長，提出不該宣告中火條例無效的宣告。蘇貞昌也再次針對情理法三個點，向台中市說明。

Kolas 指出，於「法」政院過去四年請台中市府檢視，該自治條例是否違反中央法規，有違反的話應該自己修正，不過，過去四年沒有得到中市府正式回應，行政院只好公告部分條文無效，而行政院長蘇貞昌也強調一切合法合憲；於「理」台中市大量仰賴外縣市生產電力，台中卻堅持不發電，僅靠外縣市發電，並不合理。

Kolas 說，於「情」，「院長再次向副市長轉達，中央從來不想跟地方對抗」，當初是前朝政府決定用火力發電，前朝政府時代要興建，姑且不論這點，現在政府想要一起面對一起解決，沒有二心，立場一樣，希望市府和中央一起面對一起解決問題。

另外，羅秉成在會中則再度重申，地方法規本就不該牴觸中央法規，當初發現牴觸狀況，希望中央地方協調，請台中市府研議處理，不過市府沒有處理，去年底市府還直接對中火提出罰鍰，這樣的情形是違法的。

羅秉成強調，為了讓法律得到全國一致性的遵守，政院當初不得不依法撤銷市府對中火的處分，而這是個案，通案還是要解決，政院再請市府表示意見，盼望他們自己修正，但他們沒有提出，政院評估後認為，全國法律必須要有一致性處理，「不是要護航或政治操作」。