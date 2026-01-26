還沒開門就起火！宜蘭冬山汽修廠濃煙駭人　消防破門灌救

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉今（26）日清晨發生一起工廠火警，位於冬山路三段的一家汽車修理廠，上午7點多突然竄出火舌，由於現場為鐵皮屋構造，內部存放大量易燃維修設備與油品，導致濃煙密布黑煙直竄天際，消防局派遣多輛消防車及大批救災人員趕往救援，並在上午8點15分控制火勢，並處理殘火中。這起火警幸無人受困或傷亡。

▲宜蘭冬山一家汽修廠清晨驚傳火警，濃煙衝天際。（圖／擷取自《宜蘭知識+》）

宜蘭縣消防局表示，上午7時15分接獲民眾報案後，立即出動包括第二大隊、冬山分隊、五結分隊、廣興分隊、羅東分隊及馬賽分隊等多個單位，派遣多輛消防車及大批救災人員趕往救援。

▲▼宜蘭冬山汽修廠清晨驚傳火警，消防人員急灌救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

消防人員抵達現場時，該汽車修理廠尚未開始營業，大門深鎖，現場已見火煙自屋頂竄出。指揮官立即下令進行破門作業，並布署多條水線從正面及側面進行灌救，防止火勢蔓延至鄰近建築。經過全力搶救，火勢已受到初步控制。

據初步清查，火警發生時廠內並無人員留守，目前確認無人員受困或受傷。有關詳細的起火原因以及財產損失狀況，仍待火勢完全撲滅後，由消防局火調科人員進一步鑑識與調查釐清。