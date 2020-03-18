老婆狂瘦40kg！怨夫天天打電動喊離婚…老公爆「隆乳、整下巴」：是她搞外遇

▲台中人妻指控丈夫因行房遭拒對她動粗，但丈夫喊冤，說是妻子精神出軌才想離婚。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻指控丈夫冷漠，又天天打電動，缺乏夫妻間的關心，還將照顧小孩的責任都丟到她身上，導致她心力交瘁，第2個孩子出生後2人便分房至今，有一次丈夫求歡不成，竟對她施暴，嚇得她決定訴請離婚；丈夫則喊冤，反稱妻子為了搞婚外情，狂瘦40公斤又整形。法院審理後，判准2人離婚。

人妻指控，夫妻倆從認識、交往到結婚超過20年，婚後育有2個小孩。她委屈喊，自己盡心盡力為家庭及小孩付出，但2人長期想法不同，丈夫不僅對他冷漠，又天天打電動造成夫妻間缺乏應有的關心，孩子的起居照顧（泡奶、看醫生、在校狀況）都由她一人打理，讓她精疲力竭。

人妻提到，丈夫2018年11月9日凌晨向她求歡被拒，竟然將她強壓床上，讓她嚇得連傳4封訊息向母親求救，丈夫還懷疑自己外遇，一直電話騷擾，還向警方謊稱自己失蹤來找到她，2人同年月22日簽立離婚協議書，但丈夫卻反悔，種種事蹟讓她忍無可忍，只好向法院訴請離婚。

但人夫對此喊冤，表示夫妻間的感情互動雖然已經比較平淡，無法像熱戀中的情侶或新婚夫妻般如膠似漆，但感情尚稱融洽，關於家事、子女照顧也是採取分工模式，強調自己雖然有打電動的嗜好，但只是在晚上忙完家事後偶爾玩一下，至於分房睡則是因先前夫妻倆體重都約90公斤，怕打呼吵到老婆、孩子。

▲人夫表示，妻子曾坦承精神出軌，又經常夜歸。（圖／達志影像／示意圖）

另外，人夫否認行房遭拒硬來一事，表示當時妻子才剛整完下巴、隆胸，還處在術後恢復階段，不可能硬來，妻子傳訊給丈母娘是為了製造可離婚的鐵證，並稱自己從未對妻子動粗，反而是妻子曾拿刀要砍他，還領走他帳戶內的30多萬元。

他指控，妻子2017年起花錢減重40公斤，又突然將留長多年的長髮剪掉、染色，還去刺青、隆乳刻意改變外型，是在為了她的「婚外情」增加魅力，又曾坦承「精神出軌」，常常趁著小孩睡著後去健身房、居酒屋，他是為了避免爭吵才會簽下離婚協議書，其實並不想離婚。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為雙方都有責任，且人夫也曾傳訊給人妻，「房子歸妳、車號歸妳、車號歸我、小孩監護權歸你、扶養教育及贍養費我無需支付…」、「我星期一早上就可以跟妳去辦離婚」、「小孩監護權決定給妳，我這輩子就不會再去要」，認為雙方沒有意再維持夫妻生活，判准2人離婚。

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