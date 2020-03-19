全面境管還討論中火　沈發惠酸國民黨：主席都當盧秀燕的圍事嘍囉

▲沈發惠。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，掀起中央地方爭執，立法院內政委員會19日本排定陸委會、海基會報告，但召委、藍委陳玉珍臨時變更議程，以生煤管制條例部分無效為由，探討憲法與地方制度法下地方自治權的保障。民進黨立委沈發惠發言時大酸，國民黨委員動員，連黨主席都出動，「在這裡當幫盧秀燕圍事的小嘍囉，難看」。

沈發惠說，今天是全面境管的第一天，結果內政委員會要討論一個中火案，要求負責協調各部會防疫工作最重要的秘書長來這裡報告，然後要求負責出入境管理最重要的內政部長來這裡報告中火，「然後要求甚至更離譜，要求機場防疫第一線負責的交通部長，以前台中市長的身分來這委員會作報告」。

儘管召委陳玉珍幾度想說明，但都被沈發惠直接打斷，「這不用說明，這社會大家來公平」，今天看到國民黨委員動員來這裡幫盧秀燕圍事，實在替你們很擔心，「你回去問選民，今天關心的是中火嗎？」，回去問一問自己的選民，選民看到你在立法院，開電視想了解疫情，一開，「蛤，我們選出的立委討論中部火力發電，這個我先表達遺憾啦」。

接著沈發惠詢問法務部政次陳明堂，地方自治法規可不可以牴觸立法院大院通過的法律？陳答覆，不可以，地方自治法第30條有規定，若自治條例與憲法牴觸，可由上級機關，也就是行政院函告無效。沈接著說，法條寫這麼清楚，不曉得今天行政院作錯什麼，需要大家防疫期間這樣凌遲？大酸國民黨，不只黨員這麼多人來圍事，黨主席還親自出馬，在這裡當幫幫盧秀燕圍事的小嘍囉，難看。

沈發惠表示，空汙法是立法院自己通過的，地方制度法也是本院通過的，今天最不適當辦這種會議的就是立法院，地方政府可不可以違反立法院訂的法律？這是今天會議的意義，很多人來說可以，我們自己訂定的法律，今天來幫盧秀燕講說可以違背，「這就是人家吐口水在我們臉上，我們還自己很高興開個會讓口水乾掉，叫唾面自乾啦」。

「中火是國民黨時代蓋的，國民黨蓋電廠排放汙染，民進黨減煤，今天動員一堆委員來罵民進黨，完全為了盧秀燕圍事啦。」沈發惠說，盧秀燕為了自己民調低，來這邊擺場子，好像說我要解決空汙問題民進黨政府在妨礙我，完全是政治表演，「她民調低是因為防疫期間把100個校長集合起來跳舞，要改善民調不是在這邊弄豬弄狗，好好配合陳時中、把地方防疫做好，民調就起來了啦」。

沈發惠說，昨天大家關心武漢肺炎確診突破3位數，全面境管才是我們關心的，「希望國民黨委員回去問問選民，排這種會議他們關心不關心？」最後陳玉珍說，「內政部長不來，不尊重委員會職權，本委員會委員不譴責這才叫唾面自乾」。

