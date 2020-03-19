立法院談「中火案」政院秘書長缺席　藍綠立委火爆互嗆

▲立法院內政委員會，柯建銘、陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

針對台中火力發電廠燃燒生煤爭議，行政院日前宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，立法院內政委員會召委陳玉珍19日變更議程，安排針對憲法與地方制度法下地方自治權保障進行專題報告，邀請相關部會官員備詢，但會議一開始，藍綠立委因行政院祕書長李孟諺未出席對嗆，氣氛一度火爆。

▲內政委員會藍綠立委互嗆。（圖／記者宋良義攝）

內政委員會19日邀請行政院秘書長、內政部部長、法務部次長、行政院環境保護署副署長、經濟部次長、臺灣電力公司總經理、司法院針對「以臺灣電力公司臺中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度法下地方自治權之保障」進行專題報告，並備質詢。上午9點，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安現身督導，民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬也到場盯場。

會議開始前，因行政院秘書長李孟諺未出席，改派副秘書長何佩珊，引發藍委林為洲、鄭麗文、楊瓊瓔等紛紛表達不滿，要求「你不是祕書長就不要站起來」，陳玉珍表示，祕書長因另有要公不克列席，請副祕書長代表列席，但她並沒有准假。

▲立法院內政委員會,陳玉珍,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

何佩珊解釋，因為今天早上有行政院會，是特別條例通過後第一次報告，非常重要，昨天晚上已經向召委請假，陳玉珍回「但我沒有准假啊」，何佩珊則回應「你是准的，如果我理解沒錯的話…」，陳玉珍要求，現場有這麼多委員，都非常重視這個會議，請李孟諺院會結束後回來開會。

然而，藍委仍持續嗆聲，綠委管碧玲反擊「你們盧秀燕不來，蔑視我們到這種地步！」綠委沈發惠也嗆聲，「盧秀燕民調低，不是因為防疫，是因為防疫期間她還在跳舞！」林為洲質問「盧秀燕又不是官員，你搞不清楚」、「現在撤銷人家自治條例，備查四年，為什麼不用來開會？」綠委鄭運鵬回嗆「把環境議題當政治議題在操作。」

陳玉珍試圖管理秩序，忍不住說「有問題舉手發言好嗎？不要比小學生還不如！」最後她表示，「我看蘇貞昌院長在院會期間也沒有因為防疫而不來備詢，我們也體諒他，但今天參加的委員很多，表示很重視這個議題，那期間我們就先請副秘書長詢答，等中午再請秘書長來」，會議仍延後十多分鐘才開始進行專題報告。

▲立法院內政委員會,陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）