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改善空汙再出擊　中市府提高檢舉獎金5%、吹哨者獎金10%

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▲盧秀燕提高空污檢舉獎金，盼全民揪出不法污染源。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕提高空污檢舉獎金，盼全民一起揪出污染源。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

雖然台中市生煤管制條例被行政院宣告失效，但市政府仍不減改善空污決心，市府研擬固定汙染源檢舉獎勵辦法草案，將檢舉獎金提高5%、「吹哨者」加倍提高10%，鼓勵民眾挺身而出，揪出不法汙染源，這項獎勵辦法17日在市政會議上通過，交由法制局發布後實施。

市政府上午舉辦市政會議，通過「台中市檢舉固定污染源違反空氣污染防制法案件獎勵辦法」及「台中市石虎保育自治條例」兩項法案，市長盧秀燕表示，檢舉固定汙染源獎勵辦法是改善台中空汙的重大法案，將檢舉獎金提高5%、「吹哨者」加倍提高10%，與民眾合作揪出不法空汙，讓汙染源無所遁形。

至於台中市石虎保育自治條例，盧說，這是非常重要的生態保育法案，前市府兩度送市議會審議都沒有通過，基於環境永續、生態平衡一貫立場，市府沒有放棄，去年舉辦9場次地方說明會及棲地族群調查，將持續與議會溝通，盼該自治條例順利通過。

農業局長蔡精強說明，市府去年12月完成石虎熱區的調查，因此本會期再提修訂後的「台中市石虎保育自治條例」草案交由市議會審查，這次修訂重點在於增加獎勵農民友善環境耕作，避免使用化學農藥、除草劑、毒鼠藥等，讓石虎生活場域更友善，另外，石虎如果捕食家禽類，可能造成農戶損失，也將提出補償。

蔡精強補充說，全台灣目前約有500隻石虎，台中市境內的石虎主要分布在后里、東勢、和平、新社、太平、霧峰、北屯等中低海拔淺山地區，他期盼繼苗栗縣後，台中市能成為第二個通過石虎保育自治條例的城市，以提升生態保育意識。

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