台65重機外送員遭「逼車、砸酒瓶」　影片曝光…貨車司機罰單吃到飽

記者陳豐德／新北報導

一名郭姓外送員16日下午2時許騎乘重型機車，行駛在台65線快速道路土城匝道口時，被一輛貨車惡意逼車，最後甚至朝他扔擲酒瓶，造成他被剝碎片刺中，他當下嚇得不知如何是好，之後才報請警方協助，全程都被行車紀錄器給拍下，網友看到後痛罵「砸酒瓶真的很夭壽」、「千萬別挑戰神經病！前幾天已經死一個了」。

▲貨車司機對重機外送員逼車並砸酒瓶。（圖／翻攝自爆料公社）



郭姓男子（30歲）的友人在爆料公社PO文表示，「我真的忍受不下去，一定要發文控訴這位可怕的危險駕駛！」並說道，「我朋友只是努力地騎車到處奔波掙錢餬口，居然遭到卡車司機危險逼車，而且又遭丟酒瓶攻擊，他被攻擊後心感到很害怕、忐忑不安，沒想到隨機殺人才過兩天，就讓他遇到這種鳥事，還好命還在，但腳受傷，機車輪框也被玻璃瓶刮壞」。

事後郭男自行到派出所，經了解郭男傷勢無大礙並沒有提告，經警方助指導使用檢舉系統，警方依刑法公共危險通知涉嫌人移請偵辦，及依道路交通管理處罰條例第33條1項15款「行駛中向車外丟棄物品或廢棄物」製單逕舉告發

網友也表示「這次丟酒瓶，下次就丟手雷了」、「我是3噸半司機，我無法護航」、「擺明就是殺人」、「重點有可能是酒瓶，說不定還是酒後開車」、「萬一壓到，整台車飛出去」、「攻擊人就是錯的，必須接受法律制裁！」、「台灣一堆看到機車就想撞的人」。

▼重機外送員腿部遭玻璃碎片刺傷。（圖／翻攝自爆料公社）



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