應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行送UberEats　意外全國大掃黃

▲台灣應召業是以東南亞女子為主力，如今人飛不過來，也讓業者生意一落千丈。圖為被查獲的泰國賣淫女子。（圖／資料照／記者陳豐德翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）累計確診達到100例，其中大多數是出國旅遊返國的病例，讓中央流行疫情指揮中心宣布，從19日0時起非本國人禁止入境，也讓以東南亞女子為大宗的應召業生意大受影響，意外完成「全國大掃黃」。一名老雞頭透露，以前生意好可月入2、30萬，到3月只剩7000元可過活，決定申請良民證，轉行當UberEats外送員。

外交部表示，配合中央疫情指揮中心防疫措施，自19日0時起搭乘飛機起飛來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。

▼禁止外籍人士入境，意外讓警政署和移民署完成「全國大掃黃」的不可能任務。（圖／資料照／記者洪正達翻攝）

外交部說，以上持證明或經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天；入境後相應事由的單位將負責其住所、動線、工作場所的必要措施。

《自由時報》報導，此舉意外讓警政署和移民署完成「全國大掃黃」的不可能任務，因台灣應召業是以東南亞女子為主力，如今人飛不過來，也讓業者生意一落千丈。一名老雞頭透露，以往可月入2、30萬元，如今3月只剩7000元，連生活都有問題，決定申請良民證，轉行當UberEats外送員。