消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴

▲消毒用酒精火災危險性為甲級，林金宏指出只要濃度超過3%光靜電就可能引起爆炸。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳豐德／新北報導

2019新型冠狀病毒侵襲全球，全球已經突破3.1萬人染疫，台灣7日也已確診16人，民眾為了防疫搶著購買酒精來消毒，但其實酒精其實屬於高度危險的易燃品，消防署前災害管理組組長林金宏指出，「千萬不要往身上噴酒精，屋裡也不要噴！」只要空氣中酒精濃度達到3%，光是衣服靜電就能引起爆炸。

金宏安全管理顧問有限公司董事長林金宏，曾任內政部消防署災害管理組組長，素有「消防達人」之稱；因近日網路上流傳酒精會爆炸起火的相關文章，不少人向他求證，他指出酒精千萬不要用噴灑的方式，因為沒有效果，應採取擦拭方式，且酒精使用上要避開明火，在空氣中揮發的酒精氣體達3%就可能引發爆炸，但超過19%後氧氣不足以供應燃燒所需，反而又不會炸了。

▼中國消防論壇實驗，使用噴壺噴灑酒精遇上明火就會燃燒。（圖／翻攝自中國消防論壇）



林金宏表示，乙醇閃點12.78℃，火災危險性屬於甲類，75%乙醇消毒液閃點大約在22℃，火災危險性還是屬於甲類，因此在使用75%乙醇進行消毒時，室內禁止噴灑式消毒，且避免撒漏、保持室內通風；室外噴灑式消毒則必須禁止明火，防止局部噴灑濃度過大發生燃燒意外。

不只是明火而已，林金宏還警告，若噴灑濃度達到3%，光是衣服靜電就可能引起爆炸，提醒民眾千萬不要往身上噴灑酒精，吸菸的人群也應該遠離酒精。民眾買了酒精不等於都會正確使用，若使用不到，相當容易引發高層大火，最後他不斷提醒「不要往身上噴酒精，屋裡也不要噴！」

根據新北市消防局實驗，若將75%酒精噴灑在衣服上，遇到明火後就會在衣服上燃燒，但消防也呼籲民眾不要過度恐慌，消毒用酒精要燃燒取決於「濃度」、「空間大小」及「附著物」等各種因素，在正常使用的狀態下消毒酒精要引燃的可能性極低，除非是刻意在常溫下製造高濃度酒精環境並引燃才有立即危險，請安心使用酒精，不必過度恐慌。

▼氣壓式噴壺噴灑酒精遇上明火瞬間燃燒，火勢猛烈。（圖／翻攝自中國消防論壇）



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