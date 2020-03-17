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持酒瓶爆打再狠掐脖　害友倒地身亡！他「國小學歷」二審少判1個月

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▲啤酒,啤酒蓋,啤酒瓶 。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲酒後起衝突，男子拿酒瓶敲擊友人頭部再掐脖子，害人身亡，不過全案卻因為「國小學歷」逆轉判決結果。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名周姓男子與5名友人於舊海巡安檢所喝米酒聊天時，卻因為其中一名林姓友人將大家共喝的酒獨自拿走，心生不滿竟持2支空酒瓶「想理論」，下秒猛敲林男頭部，2人持續拉扯扭打後，林男最終不幸身亡。一審時屏東地院依傷害致人於死罪，判周男有期徒刑7年10個月，然而案經上訴二審後，卻因為周男學歷僅「小學」程度，高雄高分院改判7年9個月。

事情發生於2017年9月25日下午，周男當時與5名友人正喝酒聊天，然而他卻發現林男獨自拿走大家的酒，找對方理論後，2人起了口角衝突，周男一氣之下便拿起空酒瓶猛烈敲擊林男左側頭部，玻璃酒瓶當場破裂，碎屑散落一地，而一旁的友人急忙阻止之下，周男仍持續與林男拉扯扭打，不顧林男掙扎，雙手緊掐林男脖子約1分半才肯鬆手，當下林男因為無力站立，整個人直接往後倒，被送往醫院急救，經過2小時後仍宣告不治。

周男坦承當時確實有持空酒瓶打林男的頭，不過卻說鬆手不掐脖子後，林男還能好好站立，辯稱「是林男自己摔倒撞到後腦才死亡」，強調林男的死並非他造成的，行為應該僅能論傷害罪。

在場的友人則說，有聽到周男與林男吵架的聲音，忽然聽到「碰」的一聲，轉身一看竟發現2人打架，且有聽到周男敲擊後，酒瓶瞬間破裂的聲音，看到地板滿地碎屑，此外，他當時極力阻止2人拉扯扭打，直到周男肯放手後，便發現林男當下已經腳軟站不穩，直接倒地，臉色發白。

法官勘驗法醫解剖、上述說詞後，確認周男犯行，而周男又有傷害罪前科，因此一審屏東地院依傷害致人於死罪，判周男有期徒刑7年10個月，案經上訴二審時，周男則否認高中畢業，提出國小畢業證書打臉，高雄高分院以「判決量刑須根據被告智識程度，來決定量刑標準」為由，撤銷原判決，改判7年9個月，全案可上訴。


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