影／蘆洲5屁少騎車亂按喇叭挑釁　惹上「猛惡7球友」把他們當球打

記者陳豐德／新北報導

新北市5名未成年屁孩9日晚間騎乘摩托車，經過蘆洲區長樂路的超商前時，見有一群男子打算離去，屁孩們囂張的按喇叭挑釁，沒想到自己惹上是惡煞，他們坐在超商前的座椅區休息時，遭對方折返復仇，甚至拿起椅子痛毆，警方獲報到場時只剩下屁孩在場，經調閱監視器後，通知惡煞等7人到案法辦。

▲蘆洲5屁孩亂按喇叭挑釁，被一群球友當成球打。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方9日深夜11時許接獲報案，指稱在蘆洲長樂路上的超商有鬥毆情事，地點鄰近蘆洲運動中心，快打警力共23名火速抵達現場，卻發現只剩下被害人楊少（14歲）、許少（15歲）、周少（15歲）、施少（16歲）及鄭少（14歲）在場，背部、頭部及手部分別有紅腫、撕裂傷等傷勢，遂將5人帶回分局製作筆錄。

據查證，這5名屁孩彼此是朋友關係，全部都未成年，當日晚間他們違法騎乘機車經過超商前時，看到7名惡煞準備離去，竟不知好歹猛按喇叭挑釁，隨後坐在超商前聊天，惡煞們吞不下這口氣，折返猛毆報復，連椅子都成武器拿起來朝屁孩背部猛砸。監視器也拍下，在惡煞動手之前，其中一名屁孩見對方霸氣外露朝己方走來，覺得不對勁起身就跑才躲過一劫，其餘4人則全部掛彩。

被害屁孩向警方哭訴他們跟對方不認識也沒結仇，懷疑是因為按喇叭才會被打；經擴大調閱監視器掌握身分後，陸續通知7名惡煞到案，才發現其中有5人也未成年，彼此之間都是球友關係，他們表示是遭屁孩按喇叭挑釁才會折返報復，全案訊後依照依妨害秩序、傷害、少年事件處理法偵辦。