沈富雄酸漂亮的防疫成績單：台人的喉嚨沒半隻新冠病毒？

▲前立法委員沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎自中國武漢爆發後已全球大流行，儘管我國目前有67名確診案例及1人死亡，但相較於其他中國鄰國，台灣疫情仍未算失控，政府並宣示投入千億預算用於紓困振興，對此，前立委沈富雄也提出5項建議，認為若照他的方法防疫，不僅比紓困方案有效，還會令世界各國瞠目結舌。

沈富雄17日宣稱「湧出靈感」，在臉書發文指台灣防疫成績漂亮到令人嘖嘖稱奇，雖無法達到連續幾天零確診，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向國人報告的零星個案莫不是境外移入或先前指標案例的相關人，迄今被匡定篩檢的數萬人次，也都是令人難以置信的全陰性，讓人不得不開始起疑，是否台人的喉嚨沒有半隻新冠病毒？

沈富雄認為，政府應改弦更張、反向操作，因此他點出5項建議，依序包括：

(一)繼續「境外阻絶、境上攔截」，而且力道要更加強。

(二)選擇10處人潮聚集的地方，各採檢100人，共1000人。

(三)如果是零陽性，證明台灣的天空沒有帶毒的飛沫，政府應可做如下宣示：(a)戴口罩的必要性降低，不戴口罩不應有不安全感或罪惡感；(b)國人可以放心恢復各種消費，如餐飲、購物、看電影、境內旅遊及隔夜外地住宿等。有能力外出從事經濟活動者，既使得病轉為重症的風險亦低。

(四)上述政策開始後，如有國人因而感染新冠肺炎，政府將對所受傷害結予全額國賠。

(五)如本土案例突增證明新政策無效，應予以廢棄，改回老方法。

沈富雄表示，上述舉措不僅比千億紓困方案有效，且將領先全球，使人為之側目，宣傳效果比去世界衛生大會（WHA）大好幾倍，而且保證上紐約時報頭版。萬一普篩結果不是全陰性，也可做為下一步戰術修改的參考，不會完全做白工。

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