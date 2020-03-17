菲律賓呂宋島「強化社區隔離」　20日關閉所有機場…僅72小時讓外國人出境

▲菲律賓呂宋島宣布「社區隔離」關閉機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎衝擊菲律賓相當嚴重，17日一早菲律賓股市即宣布暫停，而面對疫情持續延燒，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）16日也宣布，呂宋島將全島實施社區隔離，且20日0時開始將全面關閉，對此恐怕將更加重創菲律賓的觀光經濟。

綜合外媒報導，呂宋島為菲律賓最大島，也是許多觀光客的首選，面對新冠肺炎在菲律賓疫情也逐漸升溫，總統杜特蒂16日宣布將對北部呂送島進行「強化社區隔離」至下月12日，企業也需要暫停營業、民眾避免出門來防止疫情擴散。

另，菲律賓交通部也宣布，在封島之前將開放72小時給所有欲離境的外國人，20日0時起將全面關閉呂宋島機場，機場關閉後將不再開放給外國人入境，同樣也禁止菲律賓民眾離境。該消息出現後，大批離境潮出現，想趕在封島前出境。

呂宋島的主要國際機場包括位於菲律賓首都的尼諾伊·艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）、呂宋島中部的克拉克國際機場（Clark International Airport）、呂宋島北部的佬沃國際機場（Laoag International Airport）等。

在菲律賓政府努力抵抗新冠肺炎的同時，杜特蒂同樣要求叛軍在這段期間停火，截至今天，在大馬尼拉地區，包括奎松市(Quezon)、馬尼拉市、聖胡安市(San Juan)、馬卡蒂市(Makati)、曼達路永市(Mandaluyong)、巴賽市(Pasay)等11個城市宣布進入「災難狀態」。