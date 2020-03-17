讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」　陳時中：可彈性放寬





▲陳時中、蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立委蘇震清今天說，考量學童發育狀況不一，在目前兒童口罩數量有剩的情況下，能否讓13歲到16歲的青少年自由選購口罩。衛福部長陳時中說，這可以來做，可以彈性放寬。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；蘇震清質詢時提到，目前口罩實名制的年齡規定，是以13歲為限，但他接到陳情，有學生超過13歲，無法購買兒童口罩，只能買成人口罩，但就算將成人口罩打結後再戴，還是十分寬鬆。

蘇震清接著說，考量每位學童的發育狀況不一，在目前兒童口罩有剩的情況下，是否能考慮讓13歲到16歲的青少年，可以自由選購兒童或成人口罩。

行政院長蘇貞昌說，這可以。衛生福利部長陳時中表示，這樣的措施確實可以來做，因為每個人的體型有差異，而以前的規定稍微剛性，現在彈性來放寬，可以立刻來進行。

蘇震清追問，指揮中心昨天公布新措施，高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國，倘若學生已繳錢，因現在限制而產生的損失要怎麼處理。

蘇貞昌表示，對於遵從政府限制而受損失，會予以補償，但這要就個案情況來看，但如果是在政府公布後還執意要去，那麼將不予補償，還會予以懲罰。（編輯：蘇龍麒）