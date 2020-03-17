　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」　陳時中：可彈性放寬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會 蘇貞昌 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中、蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立委蘇震清今天說，考量學童發育狀況不一，在目前兒童口罩數量有剩的情況下，能否讓13歲到16歲的青少年自由選購口罩。衛福部長陳時中說，這可以來做，可以彈性放寬。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；蘇震清質詢時提到，目前口罩實名制的年齡規定，是以13歲為限，但他接到陳情，有學生超過13歲，無法購買兒童口罩，只能買成人口罩，但就算將成人口罩打結後再戴，還是十分寬鬆。

蘇震清接著說，考量每位學童的發育狀況不一，在目前兒童口罩有剩的情況下，是否能考慮讓13歲到16歲的青少年，可以自由選購兒童或成人口罩。

行政院長蘇貞昌說，這可以。衛生福利部長陳時中表示，這樣的措施確實可以來做，因為每個人的體型有差異，而以前的規定稍微剛性，現在彈性來放寬，可以立刻來進行。

蘇震清追問，指揮中心昨天公布新措施，高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國，倘若學生已繳錢，因現在限制而產生的損失要怎麼處理。

蘇貞昌表示，對於遵從政府限制而受損失，會予以補償，但這要就個案情況來看，但如果是在政府公布後還執意要去，那麼將不予補償，還會予以懲罰。（編輯：蘇龍麒）

ET快訊
土耳其團確診3人「返高雄行程曝光」！還好有做這個動作…衛生局
歌仔戲國寶小鳳仙病逝享壽80歲！　楊麗花淚崩：沒見到最後一面
帶團遊西班牙被罵爆　新北女里長認錯回應了
陳時中LINE免費貼圖上架！合體貓爪抓、好想兔共同抗疫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

防堵疫情　國民黨中常委建議中常會開視訊會議

林奕華憂疫情影響36萬學生參與升學考試　籲教育部提出隔離試場計畫

不死心？　吳斯懷預告2個會期後要進入國防委員會

外交部證實：中國大陸利用疫情在北美、各地有「大外宣」作為

新北率先公布線上補課規準「第一次補課就上手！」　最高可折抵實體課50%

林淑芬憂無薪假「通報黑數」：高薪勞工直接領補助、低薪勞工上班才有錢？

「目前12國鎖國」　外交部警告拉美、加勒比海疫情越來越嚴重

環狀線形象廣告「New Taipei，New Life」出爐！金馬新人范少勳擔綱演出

外交部：國人在拉美地區返台受阻　秘魯122人、阿根廷8人

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

防堵疫情　國民黨中常委建議中常會開視訊會議

林奕華憂疫情影響36萬學生參與升學考試　籲教育部提出隔離試場計畫

不死心？　吳斯懷預告2個會期後要進入國防委員會

外交部證實：中國大陸利用疫情在北美、各地有「大外宣」作為

新北率先公布線上補課規準「第一次補課就上手！」　最高可折抵實體課50%

林淑芬憂無薪假「通報黑數」：高薪勞工直接領補助、低薪勞工上班才有錢？

「目前12國鎖國」　外交部警告拉美、加勒比海疫情越來越嚴重

環狀線形象廣告「New Taipei，New Life」出爐！金馬新人范少勳擔綱演出

外交部：國人在拉美地區返台受阻　秘魯122人、阿根廷8人

瑞奇馬汀狂讚「台灣兄弟」：防疫棒透了！　喊話美國「要學習他們當榜樣」

新冠肺炎病好就沒事？醫：痊癒後　肺部有後遺症

太陽後衛遭釋出　首位受新冠肺炎影響失業NBA球員

蔬菜產地價格低迷　雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

男PO臉書「嗆殺蔡英文」被逮　高雄地檢認「情緒抒發」不起訴

陳斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」　經紀人回應了

蝙蝠帶「千種致命病毒傳給人畜」　學者：應注意未來農牧業損害

受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

聯合國大推釘釘神器　馬雲笑了！各國學生、上班族「哭給一星」

高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

政治熱門新聞

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

台灣將宣布禁止入境？陳時中回應了

快訊／新北里長團抵達曼谷轉機　路徑涵蓋2三級警示國家　

快訊／侯友宜怒：這種時候還去疫區趴趴走！

名嘴指「大陸抗疫成功」　怒轟：台灣假裝看不到

罷韓連署書高票冠軍在現租處！韓國瑜說謝謝

十面埋伏！綠委建議：入境不分國籍一律隔離14天

陳時中：未來案例一定會持續增加

摩洛哥5團、秘魯40人回台受阻　外交部緊急協調航空公司返國班機

帶團遊西班牙遭批　新北女里長認錯：很抱歉造成軒然大波

陳其邁千字解析口罩實名制流行病學

更多熱門

相關新聞

高中職以下禁出國　邱顯智：法源依據不明確

高中職以下禁出國　邱顯智：法源依據不明確

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，中央流行疫情指揮中心16日宣布，全國高中以下師生禁止出國，行政院長蘇貞昌17日上午受訪時表示，相關規定都有法源依據，盼大家多配合，不要為了個人自私成為防疫缺口。不過時代力量黨團總召邱顯智認為，如果要以紓困條例第7條做為法源依據，問題在於規範非常不明確，行政院應該訂出法規命令送交立法院審查。

《駭客任務4》宣布：無限期停拍

《駭客任務4》宣布：無限期停拍

林奕華：教育部應提出隔離試場計畫

林奕華：教育部應提出隔離試場計畫

5月前沒比賽「失業」　謝淑薇喊要教球

5月前沒比賽「失業」　謝淑薇喊要教球

關鍵字：

陳時中新冠肺炎武漢肺炎中央流行疫情指揮中心入境疫情口罩成人口罩兒童口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

即／大馬宣布鎖國　關閉大多設施

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面