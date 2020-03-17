住院醫療險「取消30日等待期」！三商美邦人壽：保障立刻生效　確診肺炎即理賠

▲三商美邦人壽表示，即日起對現售6張住院醫療保險，以批註條款方式取消「法定傳染病」30天疾病等待期限制。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，為提供國人醫療即時的保障，三商美邦人壽宣布，自17日起對現售6張住院醫療保險，以批註條款方式取消「法定傳染病」30天疾病等待期限制，保戶不須另外付費，保障立即生效，一旦確診罹患新冠肺炎，理賠機制隨即啟動。

三商美邦人壽表示，為服務既有保戶，於3月16日前已投保附表商品的保戶，若契約仍在等待期間內者，則無須申請即可直接適用批註條款，取消「法定傳染病」30天疾病等待期的限制，擴大提供保戶更全面、更即時的住院醫療保障。

不過，三商美邦人壽也說明，此次取消「法定傳染病」30天疾病等待期間的規定，適用期間至2020年6月30日止，之後將再視疫情狀況調整開放期間。

另外，針對新冠肺炎防疫，三商美邦人壽也有其他應變措施，例如，保戶確診罹患新冠肺炎入住負壓隔離病房，將比照加護病房標準核算各項住院醫療保險金、因應疫情等級給予保戶保費緩繳寬限及設置單一窗口受理辦理保單相關服務，並通融保戶可以傳真方式提出申請。

三商美邦人壽提醒，新冠肺炎疫情仍於國際間持續延燒，為維護個人及家人健康非必要應避免出國，出入公共場所要記得戴口罩及做好個人衛生與健康管理，此外，也得檢視醫療保障是否完善，替自己的未來醫療品質做到足額規劃。