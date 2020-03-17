追蹤513名「3月從歐洲返台者」　陳時中：未來案例一定會持續增加





▲陳時中、蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒至歐美地區，近日我國新增的確診案例，幾乎都有歐洲旅遊史，使各界開始呼籲國人暫時別出國。衛福部長陳時中17日直言，未來確診案例一定會持續增加，3月從歐洲返台者，有513人有上呼吸道、肺炎症狀，其中100人左右已接受採撿，未來14天是觀察期。

立院17日進行行政院長施政總質詢。民進黨立委邱志偉質詢時提到，台灣2月28日至3月14日期間，除了義大利之外，所有歐盟國家全部都是二級管制，也就是自主管理，14日後才將歐盟國家列為三級管制，但近日確診個案都是這段時間返台的自主管理者，「我怕今天、明天、後天從歐洲回來自主管裡的人，會發生更多確診案例！」有無可能針對2月28日至3月14日期間從歐洲入境、自主管理的人進行溯源管理？

「未來案例一定會持續增加！」陳時中回應，未來14天是觀察期，目前從3月1日至3月14日從歐洲返國者進行追蹤，有上呼吸道症狀、肺炎症狀的人總共有513位，其中100多人已經接受採檢，剩下400多人必須重新召回來做採檢。

針對外界憂心「無症狀者」，陳時中呼籲，大家不要一天到晚講「無症狀」，因為無症狀防無可防，但要針對可防的去防，擔心太多無症狀的，對整體防疫沒有幫助，且在各種研究裡面，無症狀的傳染力相對比較低。

邱志偉說，他是煩惱自主管理階段的4萬人，因為一般去歐洲都是觀光，人口稠密區，所以感染風險更大。陳時中提到，目前早就進行回溯性溯源管理，呼籲如果有輕微症狀但是沒有就診的人，也可以通報；目前已經加強自主健康管理的人，加強每天回報2次體溫，違規者加重處分。

至於是否強化美國返台者的管制？陳時中回應，會根據疫情來判斷，如果疫情是嚴峻的，經過專家討論考慮後，當然會升級。

另外，關於禁止高中以下學生出國的政令，陳時中表示，目前沒有授權各地方政府各自判斷，已經跟教育部在研議中，原則上是禁止的，若有特殊理由再做個案考慮，只要宣布後就是「全國一致」。

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