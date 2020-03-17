台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷





▲陳時中備詢時回應立委質詢。（圖／記者屠惠剛攝播）

政治中心／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心15日新增6例境外移入，16日再公布8例境外移入，使各界開始呼籲國人暫時別出國。針對多國祭出鎖國政策，台灣是不是也要考慮禁止入境？衛福部長陳時中表示，「幾乎，幾乎了啦。」

立院17日進行行政院長施政總質詢，廖國棟質詢時提到，全球有近15個國家禁止入境，台灣有無打算何時也禁止入境？對此，行政院長蘇貞昌回應，會隨著各國各地區的疫情狀況，依照專家會議來做判斷，所以不是全部都不准或通通都可以，要依照疫情來做判斷。

陳時中則說，根據疫情需要來逐一公布防疫措施，如果外籍人士從第三級國家來到台灣，除了要隔離14天之外，還要自付費用。被問到是否覺得還不是禁止入境的時候？陳時中回應，「幾乎，幾乎了啦。」但是否會隨時公布？陳時中強調，這需要很多的判斷。

而蘇貞昌則補充，都是依照疫情狀況，例如哪個國家是幾級，這隨時會做宣布。最後，陳時中強調，現在增加的多半是國人去外面旅遊帶進來，外國人帶進來的案例還不多。

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