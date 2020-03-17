梅西球衣來了！　阿根廷足協大禮包加碼「熊熊、圍巾」全都送

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙中南大學湘雅醫院援鄂醫療隊隊員吳宇在婦女節時許願，希望阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）送她8歲的兒子盧澍一件球衣，獲阿根廷足協秒回答應。等待了一週，盧澍昨（16日）下午如願收到阿根廷足協的大禮包， 除梅西球衣外，官方還加碼送出玩具熊、圍巾等，讓盧樹又驚又喜。

▲盧澍收到阿根廷足協的官方大禮包。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，盧澍喜歡踢足球，即便是疫情期間，在家也毫不放鬆練習。仍在武漢前線抗疫的吳宇，利用工作空擋，為兒子畫了「加油畫」，自她許下婦女節心願成真後，收到球衣的盧澍迫不及待地穿上了偶像的球衣，和母親吳宇與連線，分享穿上偶像戰袍的喜悅。

▲盧澍收到偶像梅西的球衣。（圖／翻攝新華網）

盧澍在視訊裡興奮的表示，「媽媽，我穿上梅西球衣啦！會努力練球，希望媽媽早日平安歸來。」

▲盧澍迫不及待穿上球衣與在湖北抗疫的母親連線。（圖／翻攝三湘都市報）

據悉，這份大禮包由湘雅醫院黨委書記張欣、黨委副書記胡建中親手轉交到盧澍的手中。圓夢後的吳宇坦言，感謝阿根廷國家足球隊，「梅西是世界足壇自強不息的典範，是我們家盧澍的偶像，我想這一定會激勵盧澍在未來的人生道路上去奮鬥、去拼搏。」

