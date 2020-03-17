黃智賢指「大陸抗疫成功」　列三點怒轟：台灣假裝看不到

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布多了8例新冠肺炎的確診案例，且旅遊史遍布亞、歐、非洲。對此，政論節目主持人黃智賢在臉書開轟，台灣政府只禁止陸港澳入境，「而大陸已經抗疫成功，台灣假裝看不到。」

黃智賢反問，歐美日韓病毒不攻擊台灣人？台灣至今，針對全世界，只禁止陸港澳入境，難道是因為民進黨認為只有陸港澳人身上的病毒，會攻擊台灣人，荒不荒謬？

黃智賢認為，已經成神的陳時中可能覺得這樣，剛剛好而已，台灣人的身體，可以抵禦來自全世界的攻擊。「只有陸港澳，太毒了，不准入境。」當大陸已經抗疫成功，並且有能力幫助其他國家，台灣假裝看不到，大陸的努力，貢獻和成就，在台灣，不准被提起。

黃智賢還說，當美國禁止歐洲人入境，當歐洲許多國家，彼此禁止外人入境，當韓國疫情嚴重，當義大利和伊朗已然疫情崩潰，死亡率遠超過大陸，當美國隱瞞疫情，已成為世人常識，「台灣卻依然，對陸港澳門的人禁止入境，卻同時敞開了雙臂，歡迎全世界的人。」台灣對美國全國不設限，只對華盛頓州，紐約州和加州三個州做二級警示，日本也只是二級警示。

黃智賢諷刺，民進黨和陳時中相信日本和美國爸爸，所以我們當然就不可以把美日當作疫區，傷感情呀！台灣的防疫，不要最後，破口，出現在歐美和日本。

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